Arxiu - Antonio Bayona, lletrat del Parlament, declara al Suprem durant el judici pel procés - SENYAL DE TV DEL TRIBUNAL SUPREM - Arxiu

L'exlletrat més gran del Parlament Antoni Bayona ha sostingut que la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de paralitzar la tramitació de la reforma per modificar l'elecció dels seus magistrats no és comparable a la situació a Catalunya el 2017 arran del procés independentista, que " no incloïa la paralització d'una llei" a la Cambra catalana .

En una entrevista de Rac1 aquest dimarts, ha afirmat que les dues "situacions són greus, però diferents", i ha subratllat que, des d'un punt de vista teòric, la funció del TC és actuar revisant lleis un cop s'aproven.

"En tots dos casos hi ha hagut una hiperactuació del TC més enllà del que seria raonable", ha afegit Bayona, que considera que la decisió del TC de paralitzar la reforma obre una crisi d'Estat sense precedents en suposar una interferència al poder legislatiu, ha defensat.