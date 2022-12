El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, durant una roda de premsa @ep

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López , ha afirmat aquest dimarts que la seva formació explora totes les vies per poder renovar els òrgans judicials caducats, tant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Constitucional (TC), i en aquest ventall d'opcions s'inclou reprendre la proposta de rebaixar les majories necessàries per nomenar els vocals del Consell.

El Ple del TC va acordar dilluns per sis vots davant de cinc, suspendre de forma urgent la tramitació parlamentària, ja al Senat, de les dues esmenes per les quals es modifica el sistema d'elecció i arribada dels dos candidats al TC que nomena el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), admetent així les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel PP en el seu recurs contra les esmenes esmentades.

En roda de premsa, preguntat sobre si el PSOE es planteja reprendre la proposició de llei per reduir les majories amb què es tria el CGPJ, el portaveu socialista ha afirmat que la seva formació "està estudiant totes aquestes coses perquè toca renovar els òrgans caducats" . En un altre punt, ha afirmat que “hi ha moltes alternatives, algunes més lògiques que altres”, per aconseguir aquesta renovació.

Durant la seva intervenció, ha incidit que el PSOE està "empenyat" a complir la Constitució "davant el bloqueig del PP" i "canviar els jutges que corresponen" , tant al CGPJ com al TC. L'objectiu, segons López, és evitar dictàmens com el del tribunal que "impedeixen la sobirania nacional".

Patxi López, que ha acusat la "dreta política i judicial" de no reconèixer que en democràcia el poder i la legitimitat sorgeixen de les urnes , ha rebutjat la possibilitat que el president i el líder de l'oposició, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, es reuneixin per abordar el bloqueig en la renovació dels òrgans judicials per ser "un terreny erm".

"El líder de l'oposició ja ha decidit, l'únic pacte que l'han deixat fer és amb l'extrema dreta", ha dit, abans de suggerir al president popular que doni "classes de primer de democràcia".

SENSE PRECEDENTS



L'exlehendakari ha carregat contra la "especialment greu i preocupant" decisió del TC, encara que ha insistit que serà acatat per les institucions. Al seu parer, es tracta d'una "intromissió sense precedents al poder legislatiu", una "censura prèvia" que sorgeix d'un PP que "vol aconseguir amb decisions judicials el que no ha aconseguit a les urnes".

Sobre la justificació del TC, que ha rebutjat el procediment d'introducció d'esmenes a una norma destinada a derogar la sedició i reformar la malversació, Patxi López ha defensat que el tràmit ha permès a la resta de grups presentar esmenes i discutir-les, negant que els drets dels seus drets s'hagin vist "lesionats". A més, ha sostingut que no és la primera vegada que es fa servir aquest procediment.

Tot i això, i recalcant que el PSOE és un "defensor a ultrança" de la Transició espanyola, ha demanat "tranquil·litat i serenitat" per valorar quina és la millor decisió que permeti superar el bloqueig en la renovació dels òrgans judicials, davant la crida d'Unides Podem mobilitzar la societat davant de l'estratègia del PP i de la part conservadora del TC.

En aquest sentit, ha explicat que ha conversat amb el portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, però que el PSOE defensa la institucionalitat i considera que "no és moment d'exacerbar cap mena d'ànims". "Es pot fer des de la capacitat de decisió que tenim els grups", ha dit.