L'aplicació de la llei del 'Només sí que és sí' suposarà una rebaixa de condemna de dos anys i cinc mesos per a un zamorà declarat culpable de violar repetides vegades la seva filla menor d'edat. L'Audiència Provincial de Zamora ha estat l'encarregada de reajustar aquesta sentència que inicialment havia imposat a l'acusat pena de presó de tretze anys i set mesos per un delicte continuat de violació, tal com assenyala el diari La Opinion-El Correo de Zamora.

La sentència dictada l'any 2018 aplicava circumstàncies agreujants d'“intimidació i abús de superioritat” . En aquell moment, segons la informació que ha aportat aquest diari, els magistrats van aplicar la forquilla "d'entre 11 i 15 anys" de presó perquè es tracta d'un delicte continuat de violació. Tot i això, la nova Llei Integral de Llibertat Sexual "contempla per a idèntics casos penes de 7 a 15 anys", cosa que ha derivat en aquesta rebaixa.

Les mateixes fonts han assenyalat que els magistrats "estan obligats a imposar la pena que beneficiï el reu, de manera que la condemna es queda al punt més baix". Això vol dir que l'acusat farà onze anys i dos mesos de presó, davant dels tretze anys i cinc mesos inicialment imposats per l'Audiència Provincial de Zamora.

El reu, segons la informació que ha aportat L'Opinió-El Correu de Zamora, va ser condemnat a un total de trenta anys i quatre mesos de presó per incloure's a la causa la comissió d'un delicte d'abús sexual sobre la seva altra filla. D'aquesta manera, se li van imputar violació de la primogènita des dels 12 als 18 anys i l'abús sexual de la més petita entre els 7 i els 9 anys.

L'Audiència Provincial de Zamora ja ha rebaixat les penes de presó quatre agressors sexuals en virtut de l'aplicació de la coneguda com a llei del "només sí que és sí". La primera va passar de tretze anys i sis mesos a onze anys i un dia per a un acusat d'agredir sexualment mitjançant fel·lacions, masturbacions i penetració anal a les dues filles menors de la seva parella.

La segona va passar de deu anys de presó a nou anys i sis mesos per a un agressor sexual que va penetrar per via vaginal a una dona que no va voler mantenir relacions consentides. I la tercera, va rebaixar de sis anys a quatre la pena de presó a l'acusat d'agredir sexualment una dona sota amenaces de mort.