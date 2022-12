El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Jorge Peteiro - Europa Press

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha demanat avui al president del Govern, Pedro Sánchez que deixi d'"impugnar" el sistema i "deshonrar" la democràcia amb les seves cessions als independentistes.

El líder popular ha justificat la seva intervenció pública d'avui davant la "gravetat" de les afirmacions que estan fent els "màxims" representants de les institucions de l'Estat amb l'"escalada verbal sense precedent" i la "concatenació de decisions sens dubte inacceptables en una democràcia".

Per això, ha demanat que "rebaixi l'escalada verbal" iniciada pel president del Govern en parlar de "complot" i de "copisme a Espanya" . En aquest sentit, ha exclamat: "Ja n'hi ha prou de parlar de cops d'estat, intrigues contra la democràcia, de trucar fatxes amb toga a jutges i magistrats, de dir que qui no està alineat amb les tesis de Pedro Sánchez és un conspirador o un feixista i de qüestionar els elements, els procediments i els principis que fan d'Espanya una democràcia liberal a l'altura de les millors del món”.

Dit això, Feijóo ha reclamat al cap de l'Executiu que deixi d'"impugnar" el sistema que ha portat a Espanya el període més gran de prosperitat i llibertat en la nostra història.

I també li ha reclamat que deixi deshonrar la democràcia del nostre país amb les cessions a l'independentisme. "El que ha passat és el que és habitual en una legislatura estrambòtica, no és fer història és deshonrar la tradició democràtica del nostre país", ha exclamat el líder del PP.

Feijóo es pronuncia així després de la decisió d'ahir a la nit del Ple del Tribunal Constitucional (TC), de paralitzar la reforma legal impulsada pel PSOE i Podem al Parlament per canviar, per una via accelerada, el sistema d'elecció dels candidats al Tribunal Constitucional que nomena el Consell General del Poder Judicial. El TC admetia així el recurs del PP contra les dues esmenes que ho feien possible.

La decisió va ser adoptada per 6 vots (els de la majoria conservadora) davant 5 (els de la minoria progressista), la mateixa majoria amb què no van acceptar les recusacions llançades pels partits del Govern contra dos magistrats, esgrimint una qüestió tècnica: que la relació juridicoprocessal encara no està constituïda.