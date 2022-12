El secretari general d’Units per Avançar, Ramon Espadaler / @EP

El partit polític Units per Avançar ha demanat al conjunt de partits que rebaixin la tensió que s'ha generat arran del recurs interposat pel PP en el TC i que ha generat una situació política sense precedents a la democràcia espanyola. Sota el seu parer, cal tenir un "debat polític intens, però sense abandonar les bones maneres democràtiques, i perquè traslladin a la població un clima d'entesa en les grans qüestions d'Estat".

La formació política ha volgut deixar clar que les decisions del Tribunal Constitucional "s'han d'acatar i complir", perquè és important mantenir una lleialtat institucional i un respecte per l'Estat de Dret.

"La decisió d'ahir del Tribunal Constitucional pot ser interpretada com una interferència en la funció legislativa, el que s'accentua perquè prové d'un òrgan amb la majoria dels membres amb el seu mandat caducat i que hom podria pensar que volen perllongar aquesta situació", comenta el partit en un comunicat, on insten a que "prevalgui l'equilibri institucional".

També han volgut deixar clar que hi ha una preocupació pel "clima de greu enfrontament i degradació de les institucions al nostre país". El secretari general d’Units per Avançar, Ramon Espadaler, afirma que “la paralització de la iniciativa legislativa per renovar el TC instada per la majoria dels seus membres conservadors -amb el mandat caducat- és un fet greu i inaudit”. Espadaler afegeix que "com a demòcrates ho hem d’acatar, la qual cosa no vol dir que compartim o normalitzem aquest atac".