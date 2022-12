Bandera de la UE / @EP

La Comissió Europea considera que les reformes dels sistemes judicials als Estats membre han de passar sempre per consultes prèvies amb les parts interessades, inclòs el poder judicial, i espera que Espanya compleixi amb els estàndards europeus , cosa que a la pràctica suposa el suport de Brussel·les a lactuació del Tribunal Constitucional.



L'Executiu comunitari segueix "molt atentament" la situació a Espanya i està al corrent de la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre la tramitació al Senat de la reforma del Codi Penal que inclou la supressió del delicte de sedició i canvis en el sistema d'elecció del mateix TC, ha dit en una roda de premsa el portaveu comunitari de Justícia, Christian Wigand.



En aquest context, Wigand ha evitat valorar el fons de la reforma perquè Brussel·les no fa comentaris sobre propostes legislatives fins que són adoptades definitivament com a llei, però sí que ha apuntat que els serveis comunitaris esperen que “les autoritats nacionals i que tots els actors nacionals actuïn d'acord amb les regles i els procediments nacionals".



Fonts comunitàries afegeixen que, a ulls de l'Executiu comunitari, "quan es tracta de reformes dels sistemes judicials als Estats membres, sempre hem sostingut que és important que es consulti a les parts interessades pertinents, inclosos, segons correspongui, el poder judicial i els consells judicials".



Les fonts es refereixen així als estàndards europeus que advoquen perquè abans que una reforma de pes en l'àmbit judicial sigui presentada hi hagi consultes "prèvies" amb actors com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), els fiscals i jutges o el Consell d'Europa a través de la Comissió de Venècia.



En el cas d'Espanya, afegeixen les fonts, correspon al Tribunal Constitucional dirimir sobre qualsevol "dubte o queixa" respecte a la manera com es duu a terme el procés de reforma ia les autoritats nacionals complir les normes establertes.



AVALUARÀ LES REFORMES EN EL SEU INFORME ANUAL

Ja la setmana passada l'Executiu comunitari va apuntar que examinarà les reformes a Espanya en el marc de la seva avaluació anual de l'Estat de dret a tots els Estats membre, una anàlisi de la salut democràtica a cada país que habitualment publica a inicis d'estiu.



"Mentre es tracti d'un projecte de llei no fem comentaris de processos en curs ", ha insistit novament aquest dimarts l'Executiu comunitari, per després indicar que seguiran "vigilant" les reformes, "especialment des del marc de l'informe sobre Estat d'Estat dret".

En aquest context, Brussel·les ha recordat també que la posició de la Comissió Europea respecte a la paràlisi en la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) és “clara i estable”.



D'aquesta manera, el portaveu s'ha referit indirectament a les recomanacions de la darrera edició de l'informe sobre Estat de dret que reclamen a Espanya una renovació urgent de l'òrgan de govern dels jutges i que, immediatament després, s'emprengui una reforma del sistema de elecció perquè una majoria dels vocals siguin elegits pels seus jutges, en línia amb els estàndards que recomana Brussel·les i el Consell d'Europa.