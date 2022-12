Façana de l'edifici del Tribunal Suprem / @EP



Els vocals de l'ala progressista del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) han inclòs el seu candidat --el magistrat del Tribunal Suprem José Manuel Bandrés -- a l'ordre del dia del Ple extraordinari que se celebrarà aquest dimarts a les 17.00 hores per triar als dos magistrats que correspon designar l'òrgan de govern dels jutges per al Tribunal Constitucional , segons informen fonts del CGPJ.



Fins ara, a l'ordre del dia només constaven com a candidats els magistrats del Tribunal Suprem (TS) César Tolosa i Pablo Lucas , tots dos proposats pel bloc conservador. El nom de Bandrés -que el sector progressista havia revelat el 3 de novembre passat- s'ha sumat aquest mateix dimarts, ja que hi ha termini fins a les 17.00 hores perquè els vocals presentin més aspirants.



Segons les fonts esmentades, malgrat que ja hi ha tres noms sobre la taula, no s'espera que de la reunió d'aquesta tarda surtin els dos candidats al TC, cosa que suposaria posposar les negociacions i l'eventual nomenament al 2023 , perquè --de fracassar aquest dimarts- no es preveu reprendre l'assumpte en el Ple ordinari fixat dijous.



El debat d'aquesta tarda tindrà lloc només 24 hores després que el Tribunal Constitucional hagi suspès la tramitació parlamentària, ja al Senat, de les dues esmenes que modifiquen el sistema d'elecció i arribada dels candidats al TC per aconseguir-ne la renovació.

PLE EXTRAORDINARI



Aquesta reunió urgent es va convocar la setmana passada a petició de nou dels deu vocals conservadors del CGPJ després de corregir l'error formal que els va assenyalar el president interí del Consell, Rafael Mozo, que en un primer moment es va negar a convocar el Ple extraordinari perquè aquests nou vocals no proposaven cap candidat.



Les fonts expliquen que, amb aquest moviment, els vocals conservadors pretenien forçar els seus companys progressistes a retirar la candidatura de Bandrés perquè recolzessin Lucas, que estava al primer llistat de nou aspirants donat a conèixer pels vocals progressistes el mes passat octubre.



I això perquè la reforma plantejada pel PSOE i Unides Podem (UP) , en dues esmenes a la proposició de llei que deroga la sedició, canviaria el 'modus operandi', passant d'una majoria de tres cinquens (11 dels 18 vots en joc ) a una simple, cosa que afavoriria que fossin elegits els dos aspirants més votats per cada bloc, en el cas del sector progressista: Bandrés.



Davant les presses dels vocals conservadors, els seus parells progressistes --que fins i tot la reforma proposada urgien a procedir amb els dos nomenaments al TC-- advocaven ara per esperar no només el Ple ordinari del 22 de desembre al CGPJ, sinó fins i tot a que les Corts Generals aprovessin el canvi de sistema per votar ja amb les noves regles.



FRE DEL CONSTITUCIONAL

Tot i això, la decisió adoptada dilluns a la nit pel TC, després de més de nou hores d'intens debat entre els seus onze magistrats, podria propiciar un altre intercanvi de rols entre els dos corrents del CGPJ, segons avisen les fonts esmentades.



La majoria conservadora del Constitucional, formada per sis magistrats, va acordar frenar la tramitació parlamentària de les dues esmenes, estimant així les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel PP en el recurs contra l'esmentada reforma.

Es tracta d'una decisió inèdita del TC --en els seus més de 40 anys d'història no havia suspès mai de manera urgent un debat parlamentari a les Corts Generals--, que ara podria portar el bloc conservador del CGPJ a alentir i l'ala progressista a accelerar.

LA RENOVACIÓ DEL TC

El problema de fons és que el TC espera des del 12 de juny passat que es renovin els quatre magistrats que formen el terç que la Constitució encarrega reemplaçar Govern i CGPJ: Pedro González-Trevijano i Antonio Narváez, nomenats al seu dia pel Executiu de Mariano Rajoy; i Juan Antonio Xiol i Santiago Martínez-Vares, designats aleshores per l'òrgan de govern dels jutges.



Els dubtes jurídics sobre la possibilitat que els dos candidats de Moncloa poguessin prendre possessió sense esperar els dos del CGPJ van portar a impulsar i aprovar el juliol passat al Parlament una reforma exprés de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) per tornar al Consell el seu poder per nomenar els seus dos aspirants a la cort de garanties.



Tot i això, les negociacions al si del CGPJ van encallar el 2 de desembre passat pel veto tàcit del bloc conservador a Bandrés, i la negativa dels vocals progressistes a tornar a engreixar-se el llistat d'aspirants (que va arribar a comptar amb nou), cosa que va portar els partits del Govern a llançar la seva proposta de reforma.