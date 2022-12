Ple extraordinari del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per votar els seus dos candidats al Tribunal Constitucional (TC) / @EP

Els vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrat aquest dimarts la seva primera votació per elegir els dos candidats al Tribunal Constitucional (TC) que els correspon nomenar, però no han aconseguit cap acord perquè els dos blocs, el progressista i el conservador , s'han mantingut en les respectives posicions, fet que suposa allunyar l'acord al proper any.



Segons ha informat el mateix CGPJ, dels tres candidats en lliça --José Manuel Bandrés, per part del sector progressista; i Pablo Lucas i César Tolosa, per part del bloc conservador- cap no ha aconseguit els onze vots necessaris per quedar nominat al TC.



La votació s'ha saldat amb 10 vots per a Tolosa i Lucas --els 10 vots que aporten els vocals conservadors-- i 7 vots per a Bandrés, tots els que podia emetre l'ala progressista.

Es tracta del resultat que anticipaven les fonts del CGPJ ja que el problema rau en el veto tàcit de la majoria conservadora a Bandrés, d'una banda, i en la negativa dels seus col·legues progressistes a tornar a obrir el ventall de candidats, de l'altra.



Cal recordar que les actuals normes de votació al Consell per nomenar candidats al Constitucional permeten que cadascun dels 18 vocals actuals proposi i voti un màxim de dos aspirants i, perquè hi hagi elecció, exigeixen una majoria de tres cinquens (almenys 11 vots).



A VOLTES AMB LES RECUSACIONS

Un altre dels punts de fricció en aquest Ple extraordinari ha estat la participació en el mateix de Clara Martínez de Careaga . Un grup de vocals conservadors ha demanat que s'abstingués de la deliberació i votació, al·legant que té un interès directe en el resultat per ser la dona del magistrat del TC Cándido Conde-Pumpido. Les fonts expliquen que s'ha negat i ha comptat amb el suport d'una àmplia majoria, més enllà dels vocals de l'ala progressista.



El motiu adduït pels vocals que demanaven apartar-la és que la seva imparcialitat podria veure's afectada pel fet que els candidats que finalment siguin enviats al TC participaran a la votació per triar el nou president de la cort de garanties, ja que Pedro González-Trevijano , actualment en aquest càrrec, serà un dels reemplaçats pels nouvinguts i Conde-Pumpido opta al lloc.



Les fonts expliquen que un dels factors que influeix en les negociacions al si del CGPJ sobre els dos candidats al TC és l'eventual presidència de Conde-Pumpido. Concretament, com quedarà l'equilibri de forces als blocs progressista i conservador del Constitucional quan desembarquin els seus nous membres de cara a facilitar que l'exfiscal general de l'Estat sigui elegit entre els seus parells com a nou president del tribunal.



El vocal Enrique Luscas , integrat igualment al bloc progressista del CGPJ, sí que s'ha hagut d'abstenir perquè el seu germà, era un dels tres candidats que es votaven aquest dimarts, tots ells magistrats del Tribunal Suprem.



Aquesta jugada a l'òrgan de govern dels jutges es produeix un dia després que la majoria conservadora del TC frenés les recusacions formulades per Unidas Podemos primer i PSOE després contra González-Trevijano i el magistrat Antonio Narváez, imposant-se així a la minoria progressista, de la qual forma part Conde-Pumpido.



Els partits esgrimien que González-Trvijano i Narváez tenien un "interès directe" en la reforma destinada a renovar el mateix TC perquè, si se'n sortís, serien els dos magistrats reemplaçats immediatament pels candidats nominats pel Govern --l'exministre de Justícia Juan Carlos Campo i l'exalt càrrec de Moncloa Laura Díez--. La majoria conservadora va rebutjar adduint que no era el moment processal oportú.



PRIMER PAS

És la primera vegada que els vocals voten potencials candidats al TC des que les Corts Generals els tornessin el juliol passat el seu poder per nomenar magistrats de la cort de garanties, una facultat de la qual els va privar una reforma legal el març 2021 per estar en funcions , situació en què ja porten més de quatre anys.



Tot i que la segona reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) els va posar com a data límit per designar els seus dos aspirants al TC el 13 de setembre passat, els dos nomenaments continuen pendents.

Fins ara, l'ala progressista era urgent enviar la dupla al Constitucional. Així, a l'octubre va posar sobre la taula un primer llistat de nou candidats que un mes després en va reduir un: Bandrés.



El sector conservador, per la seva banda, havia dilatat la qüestió dels nomenaments , primer incidint en la necessitat de polir les regles del joc i després reclamant als seus parells progressistes que afegissin noms al de Bandrés.

DIFERENTS VELOCITATS



Les dinàmiques es van invertir quan PSOE i Unides Podem van incloure en la proposició de llei per derogar el delicte de sedició dues esmenes per reformar el sistema d'elecció i arribada dels dos candidats al TC.

Segons fonts de l'òrgan de govern dels jutges, la raó és que la reforma proposada afavoria que Bandrés sortís elegit, en impedir que cada vocal proposés i votés més d'un candidat. A més, permetia aclarir els obstacles perquè Campo i Díez prenguessin possessió al TC sense esperar els dos del CGPJ.

Després del moviment parlamentari, els vocals conservadors van instar a convocar el Ple extraordinari d'aquest dimarts, malgrat que ja n'hi havia un d'ordinari assenyalat per dijous, perquè el 22 de desembre estava previst que el Senat aprovés definitivament les dues esmenes.



Al principi, el president interí del CGPJ, Rafael Mozo, es va negar per un defecte formal: no acompanyaven la petició amb cap candidatura. En resposta, el bloc conservador va revelar per primer cop els seus aspirants: Lucas i Tolosa.

Per la seva banda, els vocals progressistes van lliscar la necessitat d'esperar que el Congrés i el Senat aprovessin la reforma proposada per votar ja amb les noves normes.



EL REVÉS DEL TC

Tot i això, la decisió adoptada pel TC dilluns a la nit, quan va suspendre de forma urgent la tramitació al Senat d'aquestes esmenes --tal com li reclamava el PP en un recurs d'empara--, va tornar a provocar un canvi de rols.



Així les coses, les fonts consultades veuen difícil arribar a un acord si els vocals progressistes s'aferren a la candidatura de Bandrés i els seus homòlegs conservadors insisteixen en el veto tàcit d'aquest magistrat de la Sala Tercera del TS.

Les mateixes fonts apunten que la votació fallida d'aquest 20 de desembre suposa posposar l'eventual acord sobre els dos candidats al TC el proper any, ja que a l'ordre del dia del Ple ordinari del 22 de desembre ni tan sols consta la qüestió dels nomenaments a la cort de garanties.

Mentrestant, els quatre magistrats del TC el mandat dels quals va expirar el 12 de juny --González-Trevijano i Narváez, i el vicepresident, Juan Antonio Xiol, i Santiago Martínez-Vares-- segueixen esperant el seu relleu.



Des que l'Executiu llancés els noms de Campo i Díez, el principal escull són els dubtes jurídics sobre la possibilitat que aquests quatre magistrats, que formen el terç que la Constitució encomana renovar a Govern i CGPJ (amb dos cadascun), puguin substituir-se sense el 'pack' complet.