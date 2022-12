Luis Barcenas Comision Investigació Congrés 1

El Ministeri de l'Interior ha acordat l'excarceració de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, condemnat pel cas Gürtel a 29 anys de presó després de sis i dos mesos entre reixes del màxim de 12 anys que li va imposar la Justícia.

El que fos dirigent popular es beneficiarà de laplicació de larticle 100.2 del Reglament Penitenciari, que permet flexibilitzar el compliment de la pena. És una decisió de l'Administració i és executiva.

La Fiscalia té competència per recórrer i el Jutjat de Vigilància Penitència de l'Audiència l'hauria de confirmar o revocar. La situació en què es troba ara és de semillibertat. Ja no haurà de tornar a un centre penitenciari, sinó que continuarà complint la seva condemna a un Centre d'Inserció Social



La seva dona, Rosalía Iglesias. va ser condemnada a la causa per l'Època I (1999-2005) de Gürtel i l'Audiència Nacional va imposar a Rosalía Iglesias 15 anys i un mes de presó, però el Tribunal Suprem li va rebaixar la pena a 12 anys, 11 mesos i 20 dies . Posteriorment, es va fixar que la seva estada efectiva a la presó seria de set anys i sis mesos. Després d'ingressar per primera vegada a la presó el 2020, el novembre passat va accedir als primers 10 dies de permís fora de la presó.



Bárcenas podrà sortir de presó sense esperar una resolució judicial. Bárcenas va ser condemnat a una segona pena l'octubre del 2021 per les obres de la seu del PP pagades amb diner negre. Però aquesta sentència no va suposar per a ell una alteració del límit màxim de 12 anys a la presó ni dels seus terminis per accedir a beneficis penitenciaris. Els jutges de l?Audiència Nacional el van condemnar a dos anys de presó com a cooperador necessari d?un delicte continuat de falsedat comptable en concurs amb un delicte contra Hisenda. El van absoldre, en canvi, d'associació il·lícita, delicte electoral, tràfic d'influències, blanqueig de capitals o falsedat documental.