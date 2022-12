Arxiu - El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant el seu segon 'cara a cara' al Senat, el 18 d'octubre del 2022, a Madrid (Espanya). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que el PP d' Alberto Núñez Feijóo ha arribat "més lluny" que Pablo Casado perquè ha aconseguit "emmudir" el Parlament, després de la decisió del Tribunal Constitucional. Per la seva banda, el cap de l'oposició li ha demanat que deixi de "desqualificar" el Tribunal Constitucional i de reduir a "cendres" la democràcia, alhora que ha deixat clar que el PP no ha "qüestionat la legitimitat" de la seva victòria electoral. Els dos polítics continuen elevant el to i desqualificant-se mentre Espanya travessa un dels conflictes institucionals més importants des que va tornar a democràcia.

Es tracta de l'últim duel parlamentari d'aquest any al Senat entre Sánchez i Feijóo i es produeix just dos dies després de la decisió del Tribunal Constitucional paralitzant la llei que en buscava la renovació. Tot i això, el Govern impulsarà amb els seus socis una proposició de llei per desbloquejar la renovació del tribunal de garanties, segons han anunciat aquest dimarts fonts parlamentàries.

Sánchez ha afirmat que el president del PP fa nou mesos que està en la política nacional i "tot el que ha aconseguit és emmudir" a les Corts Generals. "Aquesta és la gran aportació del PP de Feijóo", ha proclamat, per afegir que el PP vol que el Parlament "no parli" però ho farà "alt i clar".

A més, el cap de l'Executiu ha recalcat que Sánchez "ha arribat més lluny que el seu antecessor", Pablo Casado , i ho ha atribuït que potser és "perquè no vol córrer la mateixa sort que el senyor Casado". Després de retreure al PP les seves crítiques anomenant-lo "tirà", Sánchez ha afirmat que el líder del PP ha perdut "el poc crèdit que li quedava".

FEIJÓO: "TÉ DATA JA PER CELEBRAR LA CONSULTA?"



Feijóo, visiblement enfadat, ha demanat a Sánchez que deixi "ja de prendre els cabells als espanyols" i "deixi de provocar". "Deixeu de desqualificar el TC. Deixeu-ho ja", ha sol·licitat, per afegir que "no hi ha un sol primer ministre europeu" que parli com el president del Govern.

A més, el líder del PP ha afirmat que "ningú ha qüestionat la legitimitat" de la victòria electoral de Sánchez però li ha retret els passos que està fent, assegurant que aquests mesos ha "perfeccionat el manual d'obediència als independentistes". De fet, li ha preguntat si ja té data per celebrar una consulta com li demanen els independentistes.