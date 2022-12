L'exalcalde de Barcelona de CiU i candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, travessa el carrer als Jardinets @ep

L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, és des d'aquest dimecres el candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona per a les eleccions municipals del 2023 després de presentar els avals necessaris per superar el procés de primàries de la formació.

Ho ha proclamat la Comissió Municipal Territorial (CMT) de Junts en haver superat, Trias, amb "creixos" el 20% d'avals mínim i en ser l'únic que ha concorregut al procés intern de Junts per escollir candidat a la capital catalana, segons un comunicat de la formació aquest mateix dimecres.

Per a Junts, aquest resultat --textualment-- demostra la cohesió del partit a Barcelona al voltant del lideratge de Xavier Trias per encapçalar la candidatura a l'Ajuntament i han valorat que "farà possible el canvi a Barcelona per posar fi al mal govern de comuns i socialistes".