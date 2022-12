Arxiu - Façana i entrada a l'edifici del Tribunal Constitucional

El president del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, ha convocat per a aquest dimecres a les 19.00 hores un Ple pel recurs presentat pel Senat contra la decisió del TC de suspendre amb caràcter urgent la tramitació parlamentària a la Cambra Alta de les dues esmenes que cercaven renovar la cort de garanties.

Segons ha informat el TC, la seu legislativa "sol·licita que es resolgui aquesta impugnació abans del dia 22 de desembre, perquè aquesta és la data prevista per al debat i la votació pel Ple del Senat de la proposició de llei" que deroga la sedició i reforma de la malversació i on es van incloure totes dues esmenes.

Dilluns a la nit, després d'un Ple extraordinari de més de 9 hores, el TC va acordar --per 6 vots davant de 5-- acceptar les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel PP en el recurs d'empara contra les esmenes esmentades.

Des de la notificació d'aquesta sentència, les parts tenien cinc dies hàbils per presentar un recurs de súplica contra la suspensió de la tramitació parlamentària, cosa que el Senat ha fet aquest mateix dimecres.

A més, fonts jurídiques assenyalen que el TC ja ha traslladat a les parts --la Fiscalia, el PP com a part demandant, el Congrés com a demandat, i PSOE i Unides Podem com a coadjuvants--.

Si el Constitucional estimés ara aquest recurs de súplica, suposaria aixecar la suspensió urgent , per la qual cosa podria donar temps al Senat per recuperar les dues esmenes.

Fonts parlamentàries exposen que una possible via perquè les esmenes quedessin aprovades al Ple del Senat de dijous seria endarrerir-lo perquè abans pogués reunir-se la Comissió de Justícia i tornar-les a incloure en la proposició de llei.

Tot i això, cal recordar que, durant el conclave intern de dilluns, el recurs del PP es va admetre i les cautelaríssimes es van acceptar pels 6 vots de la majoria conservadora davant dels 5 de la minoria progressista.

De teló de fons continuen les recusacions llançades pel PSOE i Unides Podem contra González-Trevijano i Antonio Narváez , que al Ple extraordinari no es van abordar per considerar que no era el moment processal oportú, però que encara podrien ressuscitar-se.

SUSPENSIÓ "EXTEMPORÀNIA"



En el seu recurs, el Senat demana aixecar la suspensió cautelaríssima, que titlla de "decisió inèdita i de la màxima transcendència", en considerar que es tracta d'una mesura "extemporània".

Al seu parer, "el tribunal hauria d'haver adoptat la seva decisió en el temps en què la proposició de llei orgànica es trobava en tramitació al Congrés dels Diputats, abans de la votació al Ple d'aquesta cambra, a la tarda del dia 15 de desembre del 2022".

"Però no ho va fer. Si s'hagués donat la 'urgència excepcional' que l'article 56.6 LOTC (Llei Orgànica del Tribunal Constitucional) estableix com a suposat habilitant de la mesura cautelar de suspensió, aquesta hauria d'haver-se decretat, si escau, abans de la votació pel Ple del Congrés", al·lega.

En aquest sentit, el Senat subratlla que la decisió del TC l'ha afectat "directament" quan en realitat no és la seu legislativa que ha adoptat els acords recorreguts pel PP , i per això entén que tant la cambra com els seus membres "es troben indefensos".

En concret, el recurs popular es dirigeix contra els acords de la Mesa de la Comissió de Justícia del Congrés que van admetre les dues esmenes i contra la decisió del president d'aquesta comissió, Felip Sicília, de no revocar-los.

A més, posa èmfasi que "la hipotètica vulneració del dret fonamental dels recurrents" , els diputats populars, "no té possibilitat de reparació immediata perquè l'aprovació de la proposició de llei pel Congrés, el 15 de desembre passat, sense el previ pronunciament del Tribunal Constitucional, s'ha de considerar ferm".

UNA "PERTURBACIÓ DE MÀXIMA GRAVETAT"



El Senat també al·lega que la suspensió vulnera els requisits que exigeix l'article 56.2 de la LOTC: "que 'no ocasioni pertorbació greu a un interès constitucionalment protegit ni als drets fonamentals o llibertats d'una altra persona'".

En aquest sentit, la Cambra Alta no té dubte que "la suspensió ocasiona una pertorbació de la màxima gravetat a un interès constitucionalment protegit, com és el consistent que el Poder Legislatiu de l'Estat espanyol, encarnat a les Corts Generals (Congrés i Senat) ), que representen el poble espanyol, pugui exercir amb plenitud les funcions que té constitucionalment atribuïdes, sense interferències indegudes”.

A això afegeix que "la suspensió ocasiona, també, una pertorbació particularment greu en els drets fonamentals de tots els senadors (i de la majoria dels diputats)", perquè "es torna en una negació per exercir en temps i forma el dret a esmenar, debatre i votar".

DENÚNCIA UNA "ACTUACIÓ DESPROPORCIONADA"



El Senat suma als seus arguments que "la suspensió decidida pel Tribunal Constitucional s'ha d'entendre com una actuació desproporcionada en relació amb la finalitat perseguida".

Alhora, assenyala "la inexistència de precedents", indicant que "no consta a aquesta part que el tribunal hagi aplicat amb anterioritat aquesta excepcionalíssima mesura en circumstàncies similars".

Amb tot, adverteix que "la mesura adoptada constitueix un precedent de conseqüències impredictibles" . "La possibilitat que es pugui utilitzar el recurs d'empara com a mitjà per pertorbar l'exercici de la funció legislativa de les Corts Generals (...) s'hauria de valorar com un motiu més per aixecar immediatament la suspensió acordada", remata.