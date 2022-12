Arxiu - Façana i entrada a l'edifici del Tribunal Constitucional @ep

El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificat aquest dimecres la decisió que va adoptar fa tot just 48 hores de suspendre la tramitació parlamentària, ja al Senat, de les dues esmenes incorporades a la proposició de llei sobre la sedició i la malversació que busquen renovar el mateix TC, desestimant així el recurs presentat per la Cambra Alta per poder debatre i votar en el Ple de demà la reforma proposada.

Després de més de tres hores de deliberació intensa entre els seus 11 magistrats, la cort de garanties ha confirmat la seva resolució inicial amb els mateixos vots amb què la va adoptar: els 6 del bloc conservador davant els 5 de la minoria progressista.

I això després de rebutjar la tramitació de les recusacions llançades per Unides Podem (UP) i per la Fiscalia contra el president del TC, Pedro González-Trevijano , i el magistrat Antonio Narvaéz . Si els hagués apartat, s'hauria produït un canvi de majoria a favor del bloc progressista.

Unides Podem (UP) ja ho va plantejar davant les mesures cautelaríssimes reclamades pel PP en el seu recurs d'empara contra les esmenes esmentades, però el TC va considerar que llavors no era el moment processal oportú.

Podem havia tornat a recusar aquest dimecres, adduint que aquests dos magistrats tenen un "interès directe" que les esmenes esmentades no s'aprovin perquè, si ho fessin, serien substituïts pels dos candidats nominats pel Govern: l'exministre de Justícia Juan Carlos Camp i l'exalt càrrec de Moncloa Laura Díez.

La Fiscalia també havia interessat obrir un incident de recusació contra González-Trevijano i Narváez, en observar una "inqüestionable vinculació directa dels esmentats membres del Ple amb l'objecte de tramitació parlamentària" . Al seu parer, era "objectivament inqüestionable la incidència automàtica de la dita norma en la situació personal/professional de tots dos".

SEGON PLE URGENT EN 48H



González-Trevijano ha hagut de convocar aquest Ple extraordinari amb tot just unes hores de marge, després que el Senat formulés un recurs de súplica per intentar aixecar les mesures cautelaríssimes que el TC va acordar fa dos dies a instàncies del PP.

La intenció del Senat era arribar a temps perquè al seu Ple de demà es pogués debatre i votar la proposició de llei --amb totes les esmenes--, de manera que quedés aprovada definitivament, després que el Congrés dels Diputats l'avalés la setmana passada.

Es tracta del segon Ple extraordinari que celebra el TC en només 48 hores. Dilluns, després de més de nou hores, va acordar admetre el recurs del PP i les mesures cautelaríssimes, una decisió inèdita, ja que en els seus més de 40 anys d'història no havia paralitzat mai una tramitació parlamentària a les Corts Generals.

Segons ha informat llavors el TC, els magistrats han considerat que l'avenç de la tramitació parlamentària causa un dany de difícil reparació als legisladors populars, que invocaven l'article 23 de la Constitució, on es recull el dret a la participació política dels ciutadans a través dels seus representants.

Sobre el fons de l'assumpte, el Constitucional va explicar que va donar entrada al recurs popular perquè la vulneració al·legada pel PP no és descartable, atenent la doctrina constitucional sobre l'exercici del dret d'esmena i la relació d'homogeneïtat que hi ha entre les esmenes i la iniciativa legislativa que es pretén modificar.

Alhora, ha indicat que l'assumpte plantejat en aquest recurs d'empara té una transcendència constitucional especial perquè suscita una qüestió jurídica de "rellevant social i repercussió social", que a més té "unes conseqüències polítiques generals".

El PP es dirigia, en concret, contra els acords de la Mesa de la Comissió de Justícia del Congrés pels quals es van admetre a tràmit les dues esmenes i contra la decisió del president d'aquesta Comissió, Felip Sicília, de no revocar-los.

SUSPENSIÓ "EXTEMPORÀNIA"



En el seu recurs, el Senat adduïa que la suspensió urgent va ser una mesura "extemporània" perquè, si tanta pressa corria --i d'aquí el seu caràcter cautelaríssim--, s'hauria d'haver acordat la setmana passada, abans que la Cambra Baixa aprovés la proposició de llei amb les esmenes.

En aquest sentit, subratllava que la decisió del TC l'ha afectat "directament" quan en realitat no és la seu legislativa que ha adoptat els acords recorreguts pel PP, i per això entén que tant la cambra com els seus membres "es troben indefensos" .

També esgrimia que la suspensió vulnera els requisits que exigeix la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC), és a dir, que "no ocasioni pertorbació greu a un interès constitucionalment protegit ni als drets fonamentals o llibertats d'una altra persona".

Sobre això, defensava que "la suspensió ocasiona una pertorbació de la màxima gravetat a un interès constitucionalment protegit, com és el consistent que el Poder Legislatiu de l'Estat espanyol, encarnat a les Corts Generals (Congrés i Senat), que representen el poble espanyol, pugui exercir amb plenitud les funcions que té constitucionalment atribuïdes, sense interferències indegudes".

Tot i això, advertia que la paralització de la tramitació parlamentària es tracta d'"una actuació desproporcionada" que constitueix "un precedent d'impredictibles conseqüències", alertant de "la possibilitat que es pugui utilitzar el recurs d'empara com a mitjà per pertorbar l'exercici de la funció legislativa de les Corts Generals".

LA RENOVACIÓ DEL TC



El problema de fons és que el TC espera des del 12 de juny que es renovin els quatre magistrats que formen el terç que la Constitució encarrega reemplaçar Govern i CGPJ: González-Trevijano i Narváez, nomenats al seu dia per l'Executiu de Mariano Rajoy; i Juan Antonio Xiol i Santiago Martínez-Vares, designats aleshores per l'òrgan de govern dels jutges.

Els dubtes jurídics sobre la possibilitat que els dos candidats de Moncloa poguessin prendre possessió sense esperar els dos del CGPJ van portar a impulsar i aprovar el juliol passat al Parlament una reforma exprés de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) per tornar al Consell el seu poder per nomenar els seus dos aspirants a la cort de garanties.

Però les negociacions al si del CGPJ van encallar el 2 de desembre pel veto tàcit del bloc conservador al candidat dels seus homòlegs progressistes, el magistrat del Tribunal Suprem (TS) José Manuel Bandrés, i la negativa d'aquests últims a tornar a engreixar-se llistat daspirants (que va arribar a comptar amb nou). En la primera votació per nominar aspirants, que va tenir lloc dimarts, els dos sectors es van enrocar a les seves posicions i van frustrar l'acord.

En aquest context, 'morats' i socialistes van introduir a l'esmentada proposició de llei les dues esmenes: una perquè els dos candidats del CGPJ s'elegeixin per majoria simple, en lloc de per tres cinquens; i una altra perquè Campo i Díez puguin prendre possessió com a magistrats del TC sense haver d'esperar els dos nominats pel Consell.