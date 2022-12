El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictarà sentència aquest dijous 22 de desembre sobre el recurs de cassació presentat per la defensa del líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras , contra la decisió de l'aleshores president del Parlament Europeu, el socialista italià David Sassoli, de declarar vacant el seu escó com a eurodiputat.

El Tribunal General de la UE ja va declarar inadmissible un primer recurs de Junqueras amb una interlocutòria dictada el desembre del 2020 en què va considerar que Sassoli no va fer més que transmetre a la resta de l'Eurocambra informació sobre una situació jurídica preexistent, derivada exclusivament de les decisions de les autoritats espanyoles.

El polític català va presentar llavors aquest recurs de cassació que l'Advocat General de la cort europea ha recomanat també rebutjar, mitjançant un dictamen del mes de juny passat que no és vinculant per al Tribunal, encara que en la gran majoria de casos les sentències dictades segueixen la línia marcada pels dictàmens previs.

Junqueras va ser elegit eurodiputat a les eleccions al Parlament Europeu del maig del 2019, però, en no obtenir permís per acudir a jurar o prometre acatar la Constitució espanyola com exigeix la normativa nacional, el seu escó va ser declarat vacant per la Junta Electoral Central.

A la sessió plenària de gener de 2020, el president de l'Eurocambra va informar la resta de la Cambra de l'elecció de Junqueras com a eurodiputat a efectes del 2 de juliol de 2019 però també que el seu escó quedava vacant a partir del 3 de gener de 2020, com a conseqüència que el Tribunal Suprem estimés que el líder independentista no gaudia d'immunitat parlamentària en virtut del dret nacional i per tant no procedia autoritzar-ne el desplaçament ni acordar-ne la llibertat.

En el seu dictamen del juny passat, l'Advocat General Maciej Szpuna va avalar la primera decisió en considerar que llavors el Tribunal General va estimar encertadament que el president de l'Eurocambra només podia "partir de la premissa que l'elegibilitat forma part del procediment electoral regulat pel Dret dels Estats membre” i que la institució europea “no té competència per controlar les decisions nacionals”.

Respecte a l'al·legació de la defensa de Junqueras que el Tribunal General va incórrer en un error de dret en declarar que el Parlament no tenia competències per revisar la causa d'incompatibilitat que va conduir a la pèrdua del mandat, les conclusions de l'advocat general assenyalen que aquesta al·legació es basa en una norma jurídica inexistent.

El dictamen que argumenta que el recurs de cassació ha de ser també rebutjat apunta a més que Junqueras "no ha aconseguit qüestionar eficaçment" la procedència de la motivació del Tribunal General pel que fa a la inadmissibilitat.