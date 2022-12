Foto: Europa Press



El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha desestimat aquest dijous 22 de desembre el recurs de cassació presentat per la defensa del líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, contra la decisió de l'aleshores president del Parlament Europeu, el socialista italià David Sassoli, de declarar vacant el seu escó com a eurodiputat.

La Justícia europea avala així la primera decisió del Tribunal General de la UE que ja va considerar inadmissible un primer recurs de Junqueras el desembre del 2020 en concloure que Sassoli no va fer més que transmetre a la resta de l'Eurocambra informació sobre una situació jurídica preexistent, derivada exclusivament de les decisions de les autoritats espanyoles.

A més, la sentència reitera que el procediment electoral continua regint-se pel dret nacional no només pel que fa a les normes de votació i atribució de mandats, sinó també pel que fa a l'elegibilitat dels membres de l'Eurocambra.

Junqueras va ser elegit eurodiputat a les eleccions al Parlament Europeu del maig del 2019, però, en no obtenir permís per acudir a jurar o prometre acatar la Constitució espanyola com exigeix la normativa nacional, el seu escó va ser declarat vacant per la Junta Electoral Central.