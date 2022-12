El portaveu de Podem. Foto: Europa Press



El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, ha criticat que el Tribunal Constitucional "prossegueix amb el seu pla sediciós" en mantenir la suspensió de la tramitació al Senat de la reforma per desbloquejar-ne la renovació.

"O renovem el TC i també el CGPJ fent ús de la majoria parlamentària democràtica o serà igual el que votem a les eleccions perquè governaran quatre jutges de PP-Vox", ha apuntat mitjançant el seu comentari en xarxes.

La decisió d'ahir del TC de continuar amb la paralització d'aquesta reforma acordada dilluns passat, també es va adoptar després de rebutjar la tramitació de les recusacions llançades per Unides Podem (UP) i per la Fiscalia contra el president del TC, Pedro González- Trevijano, i el magistrat Antonio Narváez. Si els hagués apartat, s'hauria produït un canvi de majoria a favor del bloc progressista.