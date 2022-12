La seu del Consell General del Poder Judicial. Foto: Europa Press



El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat en el Ple ordinari d'aquest dijous 22 de desembre celebrar un conclave extraordinari dimarts 27 que ve per dur a terme una segona votació per tal d'elegir els seus dos candidats al Tribunal Constitucional (TC) , amb el magistrat del Tribunal Suprem (TS) César Tolosa i el seu en altre temps col·lega María Luisa Segoviano com a aspirants .

Segons ha informat el CGPJ, s'ha acordat a proposta de sis dels deu vocals que integren el sector conservador del CGPJ, que ha estat qui ha llançat Tolosa i Segoviano com a candidats.



Cal recordar que Tolosa ja va ser un dels votats al Ple extraordinari de dimarts passat, també a instàncies dels vocals conservadors, obtenint només els seus 10 vots, un menys dels necessaris.

En el cas de Segoviano, encara que el seu nom el suggereix ara el bloc conservador, era a la primera llista de nou candidats que va comunicar el bloc progressista el mes d'octubre passat. Tot i això, les font de l'òrgan dels jutges consultades per Europa Press recorden que fins al mateix inici del Ple extraordinari podran proposar-se altres candidats.

Així va passar dimarts passat 20. A l'ordre del dia només figuraven Tolosa i el també magistrat del TS Pablo Lucas, però a l'últim minut el sector progressista va incorporar José Manuel Bandrés, la candidatura del qual defensa des del 3 de novembre. Amb aquest moviment, els vocals conservadors busquen resoldre la qüestió dels nomenaments al TC abans que la reforma ideada pel Govern (ara paralitzada però que podria tramitar-se per una altra via parlamentària fins a quedar aprovada el proper any) es consumeix.