La presidenta madrilenya. Foto: Europa Press



Els presidents autonòmics d'Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara , Cantàbria, el regionalista Miguel Ángel Revilla , i Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso , són els 3 líders autonòmics amb una pitjor valoració per part dels seus ciutadans per la seva gestió durant l'últim any , segons la darrera enquesta publicada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) .

Es tracta d'una macroenquesta sobre tendències de vot autonòmic que es basa en 5.545 entrevistes telegòniques realitzades a ciutadans de les dotze comunitats que tenen eleccions el mes de maig vinent. El treball de camp es va fer entre el 17 de novembre i el 2 de desembre.



A l'altra banda de la balança apareixen quatre presidents socialistes: l'aragonès Javier Lambán , amb un 59% de qualificacions positives, el canari Angel Víctor Torres (58,2%), la navarresa María Chivite (56,6%) i el castellà manxec Emiliano Garcia Page (55,5%).