El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El Ple del Senat ha aprovat aquest dijous de manera definitiva la proposició de llei impulsada pel PSOE i Unides Podem per la qual es deroga el delicte de sedició i es modifica el de malversació , però -tal com va acordar el Tribunal Constitucional (TC )-- sense les esmenes que buscaven reformar el sistema d'elecció i arribada dels dos candidats al tribunal de garanties que han de ser nomenats pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).



Aquesta reforma del Codi Penal ha tirat endavant a la Cambra Alta amb la majoria que sumen PSOE, ERC, Bildu, PNB i Més per Mallorca davant el rebuig de PP, Vox, Ciutadans, UPN, Junts, PRC, Coalició Canària, Teruel Existe, PAR i els dos parlamentaris independents. Per part seva, els senadors de Más Madrid, Geroa Bai i Compromís han decidit abstenir-se.



Els grups que sustenten el Govern --Unidas Podemos no té representació al Senat-- també han rebutjat els cinc vetos presentats a la proposició de llei i totes les esmenes parcials, per la qual cosa, en no introduir-se cap canvi derivat de la tramitació en la Cambra Alta, aquesta reforma del Codi Penal ha quedat aprovat ja definitivament en espera de la seva publicació al BOE.



AMB LA INCÒGNITA DEL TC FINS AL FINAL

El debat i votació al Ple del Senat ha tingut lloc després que ahir a la nit dimecres el TC ratifiqués la decisió que va adoptar dilluns de suspendre la tramitació parlamentària --ja al Senat-- de les dues esmenes incorporades a la proposició de llei sobre la sedició i la malversació que busquen renovar el propi Constitucional.



El tribunal de garanties va desestimar el recurs de súplica que va presentar el mateix Senat per poder debatre i votar al Ple d'aquest dijous la reforma íntegra proposada. La Cambra Alta va al·legar que la suspensió de la tramitació ocasionava una "pertorbació de la màxima gravetat" al Poder Legislatiu, però els magistrats van confirmar la seva decisió i els senadors han hagut de votar aquest dijous la proposició de llei sense les esmenes impugnades.



Tot i aquests canvis en el text de la proposició de llei que venia del Congrés, forçats per la suspensió del TC, la norma no haurà de tornar del Senat a la Cambra Baixa per ser ratificada definitivament, segons han informat fonts parlamentàries.



Les fonts esmentades necessiten que els canvis en la proposició de llei s'han produït per la suspensió de dues esmenes mitjançant cautelaríssimes del TC i que, per tant, aquestes modificacions a la norma no són fruit de la tramitació parlamentària al Senat. És més, expliquen que la paralització de les esmenes sobre la renovació del Constitucional afecten el text a l'origen i no en el curs parlamentari de la proposició de llei al Senat.

CANVIS LEGALS



La proposició de llei, que s'ha despatxat a les Corts en només sis setmanes, tenia com a objecte principal suprimir del Codi Penal el delicte de sedició pel qual van ser condemnats els líders independentistes del procés, encara que també es van afegir altres mesures com l'agreujament de condemna per ocultació de cadàver.



I quan va arribar el moment de presentar esmenes a l'articulat al Congrés, el PSOE i Unides Podem van introduir altres assumptes com un nou delicte d'enriquiment lícit alhora que van pactar amb ERC una modificació de les penes per malversació: quan hi hagi ànim de lucre, mantenint les penes actuals (de 2 a 12 de presó i 6 a 20 d'inhabilitació); i dos tipus nous: un sense ànim de lucre per a "usos privats" (de 6 mesos a 3 anys de presó i inhabilitació d'1 a 4 anys) i un altre per quan allò malversat va a un fi diferent del previst (d'1 a 4 anys de presó i 2 a 6 d'inhabilitació).