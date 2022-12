La presidenta de la Comissió d'Igualtat al Congrés dels Diputats i exvicepresidenta del Govern, Carmen Calvo / @EP

El Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous, la Llei Trans que permet la rectificació de nom i sexe de les persones trans al Registre Civil a partir dels 14 anys, malgrat els vots en contra de PP, Vox i gairebé tot Ciutadans , així com l'abstenció de l'exvicepresidenta del Govern, la socialista Carmen Calvo , que ha trencat la disciplina de vot del grup.



Finalitza així una tramitació de gairebé tres mesos a la Cambra baixa que ha estat acompanyada de polèmica des del principi per la manca d'acord entre els socis de Govern. Una part del socialisme, liderada per l'exvicepresidenta de l'Executiu, Carmen Calvo, es va mostrar crítica amb el text , especialment amb l'autodeterminació de gènere i les conseqüències sobre els drets de les dones.



El PSOE va presentar diverses esmenes a la llei, encara que centrades a limitar l'autodeterminació dels menors i per endurir el procés de reversió de les persones trans, però en comissió no va aconseguir el vot favorable de cap grup a les seves iniciatives i al final va decidir no mantenir aquestes propostes per al debat de la llei al Ple.



Aquest debat s?ha produït després d?una petició d?advocació del PP. Els populars s'han mostrat en contra de la norma des de l'inici, de fet, van presentar una esmena a la totalitat del text perquè fos tornat a l'Executiu. A més, ha criticat durant aquesta tramitació la seva urgència, amb l'absència, segons han apuntat, d'un debat assossegat sobre el contingut i el veto d'intervencions d'experts sobre el tema i les famílies en seu parlamentària.



EL PROCÉS DE CANVI AL REGISTRE



El text, que ara haurà de passar a la seva fase de tramitació al Senat, recull que el procés per a la rectificació registral s'iniciarà mitjançant la compareixença de la persona interessada al Registre Civil --aquest pas també es pot fer en línia-- on se li lliurarà el formulari que recollirà la seva manifestació de disconformitat amb el sexe esmentat a la seva inscripció de naixement i la seva sol·licitud que es procedeixi a la corresponent rectificació.



En aquest document s'haurà d'incloure l'elecció d'un nou nom propi , excepte quan la persona vulgui conservar el que tingui i això sigui conforme als principis de lliure elecció del nom propi previstos a la normativa reguladora del Registre Civil.



En aquesta compareixença inicial, la persona encarregada del Registre Civil informarà la persona sol·licitant de les conseqüències jurídiques de la rectificació pretesa, inclòs el règim de reversió, així com de l'existència de les mesures voluntàries de suport que estiguin a disposició de la persona sol·licitant al llarg del procediment, incloent-hi mesures de protecció contra la discriminació, promoció del respecte i foment de la igualtat de tracte.



Igualment, posarà en coneixement de la persona legitimada lexistència dassociacions i altres organitzacions de protecció dels drets en aquest àmbit a les quals pot acudir.



En el cas dels menors entre 14 i 18 anys , tots els intervinents en el procediment han de tenir en consideració en tot moment l'interès superior de la persona menor. El text indica, en aquest sentit, que la persona encarregada del Registre Civil us facilitarà la informació sobre les conseqüències jurídiques en un llenguatge clar, accessible i adaptat a les vostres necessitats.



UN TERMINI MÀXIM DE QUATRE MESOS

Després de subscriure la persona sol·licitant que està conforme, haurà de ser citada de nou en un termini màxim de tres mesos per comparèixer de nou al Registre Civil i ratificar la sol·licitud , asseverant la persistència de la seva decisió.

Signada i presentada la sol·licitud es dictarà resolució sobre la rectificació registral sol·licitada dins el termini màxim d'un mes a comptar de la data de la segona compareixença. És a dir, el procés complet per al canvi de sexe duraria un màxim de quatre mesos.



En el cas dels menors d'entre 12 i 13 anys, el canvi al registre haurà de comptar amb un expedient de jurisdicció voluntària, és a dir, amb una autorització judicial que determini que el menor té prou maduresa i la seva transsexualitat és estable.

ALTRES MESURES



A més d'aquesta mesura, el projecte de llei permet que les dones lesbianes, bisexuals i les dones sense parella tornin a tenir accés a tècniques de reproducció humana i es permet a les parelles de lesbianes filiar els fills sense necessitat de casar-se.



De la mateixa manera, es prohibeixen les teràpies de conversió, aversió o contracondicionament destinades a modificar l'orientació, la identitat sexual o l'expressió de gènere de les persones, amb independència que aquesta hagi donat el seu consentiment; consolida drets per a les persones trans i LGTBI a l'àmbit educatiu i laboral; i garanteix que latenció sanitària a les persones trans es realitzin conforme als principis de no patologització, autonomia, codecisió i consentiment informat.