L'exvicepresidenta del Govern Carmen Calvo en una foto d'arxiu / @EP

L'exvicepresidenta del Govern, la socialista Carmen Calvo , ha explicat que s'ha abstingut en la votació de la Llei Trans, a qui el seu partit ha votat a favor, perquè està "d'acord que hi hagi una llei, però no aquesta llei" i que tampoc coincideix "amb el 'no' de les dretes que no estan mai per protegir aquests col·lectius".

A la sortida del Ple del Congrés on s'ha produït la votació, Calvo ha reconegut que es tractava d'un dia difícil i s'ha decidit per l'opció més complexa . "És el que cal fer els dies complexos", ha assegurat.

Preguntada per si tem alguna sanció per part del grup parlamentari socialista per saltar-se la disciplina de vot, l'exvicepresidenta ha apuntat que "sempre" assumeix les conseqüències dels seus actes.