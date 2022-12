El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo @ep

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha assegurat aquest dijous, després d'aprovar-se la llei que deroga el delicte de sedició i rebaixa el de malversació, que el cap de l'Executiu, , és un "frau" per als seus propis electors per fer "just el contrari del que va prometre”.

Així s'ha pronunciat després que el Ple del Senat hagi aprovat de manera definitiva la proposició de llei impulsada pel PSOE i Unides Podem per la qual es deroga el delicte de sedició i es modifica el de malversació, però –tal com va acordar el Tribunal Constitucional (TC)-- sense les esmenes que buscaven reformar el sistema d'elecció i arribada dels dos candidats al tribunal de garanties que han de ser nomenats pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Feijóo ha afirmat que el president del Govern "paga el preu a l'independentisme per romandre a Moncloa" amb una llei que "deroga la sedició i rebaixa les penes per malversació als condemnats per corrupció".

"Ha fet justament el contrari del que va prometre per ser elegit president, és un frau fins i tot per als seus propis electors", ha assegurat el cap de l'oposició en un missatge al seu compte oficial de Twitter.

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT DEL PP



El president del PP ja s'ha compromès públicament que si arriba al Palau de la Moncloa després de les properes eleccions generals "revertirà" aquesta reforma penal perquè, ja que, segons ell, "ni Pedro Sánchez ni l'independentisme poden abaratir els atacs a la Constitució".

A banda del recurs d'empara al TC per les dues esmenes a la llei que buscaven la renovació del tribunal de garanties, el PP creu que hi ha inconstitucionalitat en el contingut d'aquesta llei i, per tant, també va avançar que presentaria un recurs d'inconstitucionalitat. Es preveu que els populars presentin aquest recurs una vegada que la llei sigui publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Més càrrecs del PP han utilitzat les xarxes socials per lamentar que el Senat hagi aprovat aquesta reforma, com ara el coordinador general del PP, Elías Bendodo. "Pedro Sánchez dóna via lliure a secessionistes i corruptes. Un nou pagament per una cadira ia expenses de la nostra democràcia" , ha assegurat.

"EL PLE DE LA VERGONYA"



El vicesecretari d'Organització del PP, Miguel Tellado, ha assenyalat que és "trist" haver assistit avui com a senador a l'aprovació de la rebaixa de la malversació i la derogació de la sedició". "Seguirem treballant per guanyar-nos la confiança dels espanyols i reconstruir des del Govern d'Espanya tot allò que Sánchez està fent miques”, ha afegit.

Més senadors s'han pronunciat, com el canari Asier Antona, que ha qualificat la sessió com “el ple de la vergonya” . "Avui Sánchez li va atorgar la grossa del Nadal a l'independentisme per seguir a Moncloa: deroga la sedició i rebaixa les penes per malversació als condemnats per corrupció", ha dit, per afegir que va veure "molts socialistes avergonyits". "No n'hi ha per menys", ha emfatitzat.