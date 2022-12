Vista general d'una sessió plenària al Parlament, el 21 de desembre de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). El Parlament vota una proposició de llei de barris impulsada pels comuns a l'últim ple previst per al 2022, mentre el Govern segueix - David Zorrakino - Europa Press

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una moció de Junts que reclama "fer efectiu amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el conveni d´acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord", conegut com el Quart Cinturó , un punt que ha prosperat amb el 'sí' de PSC-Units, Junts, Cs, PP i Vox, i el 'no' d'ERC, CUP i comuns.

També ha tirat endavant un altre punt de la moció, transaccionat entre ERC i Junts, que defensa impulsar "els tràmits imprescindibles per fer efectiva la viabilitat de la prolongació de la C-32" , que han donat suport a PSC, ERC, Junts, Cs, i Vox; han rebutjat CUP i comuns, i el PP s'ha abstingut.

Maite Selva (Junts) ha assegurat que seguiran "de prop" els punts aprovats per comprovar que es compleixin, i ha defensat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va suspendre l'estudi mediambiental de la C-32 per un defecte de manera , no per criteris mediambientals.

El diputat d' ERC José Rodríguez ha criticat que Junts i el PSC apostin pel Quart Cinturó "sabent que la UE ha sancionat l'Estat espanyol per la contaminació de les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid", i ha afegit que la resta de la moció té punts constructius.

Jordi Terrades ( PSC ) ha acusat el Govern de no complir els mandats majoritaris del Parlament quan no coincideixen amb el que defensa ERC: "Amb la seva actitud el que fan és parar i bloquejar", i ha defensat que el Quart Cinturó és una demanda de l´alcalde de Sabadell i l´alcaldessa de Terrassa (Barcelona).

Des de Vox , Andrés Bello ha assegurat que està a favor de la construcció de la B-40 o Quart Cinturó "encara que només sigui un tram i no la totalitat com reclama Vox", i ha afirmat que Junts ha presentat aquesta moció per despit -- ha dit textualment--, després de sortir de l'Executiu català.

"MODEL CADUC"



El ' cupaire ' Dani Cornellà ha assegurat que el del Quart Cinturó "és un model caduc que no té res a veure amb la situació de l'emergència climàtica", i ha desitjat que el Govern decidís no apostar per aquest projecte, ja que considera que faria mal al territori i agreujaria les conseqüències del plantejament territorial pensat a Barcelona com a centre.

Parés ( comuns ) ha censurat que al Parlament hi hagi "un bloc que defensa un model del passat, on hi ha Junts i PSC", i ha retret a ERC acordar amb Junts el punt en què aposten per la prolongació de la C-32 , el plantejament del qual va anul·lar el TSJC per no compleix amb el canvi climàtic, segons ell.

La diputada de Cs Marina Bravo ha retret que Junts ara critiqui la inacció del Govern en matèria d'infraestructures: "Quin morro tenen, conseller, venir ara a dir quant retard portem en infraestructures, els culpen del bloqueig com si ells no haguessin pogut fer mai res", ha dit al conseller de Territori, Juli Fernàndez, que ha seguit el debat a l'hemicicle.