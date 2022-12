Arxiu - Un gos de caça busca al costat d'un caçador una perdiu abatuda al Tecor Santa Isabel a la recerca de caça menor @ep

El grup parlamentari socialista ha aconseguit finalment excloure els gossos de caça, rehales, de treball i animals auxiliars com les aus de falconeria del projecte de llei de benestar animal amb el suport del PP, Vox, Fòrum Astúries, Coalició Canària, Partit Regionalista de Cantàbria i UPN per al que ha acceptat a més pactar amb Coalició Canària i el PP una esmena transaccional per fer certes excepcions a la llei amb els cetacis que viuen en captivitat a zoos i dofinaris.

La Comissió de Drets Socials i Agenda 2030 ha estat convocada in extremis aquest mateix dijous al matí a petició d'Unidas Podemos per evitar que els socialistes deixessin caure la llei i amb l'esperança que un cop al ple del Congrés el PSOE es retracti , segons van transmetre al llarg de la jornada fonts dels morats.

Així, Unides Podem ha acceptat el dictamen de la llei malgrat que finalment ha incorporat l'esmena dels gossos de caça que ha provocat durant setmanes l'enfrontament en privat i en públic dels grups del Govern de coalició, així com l'ajornament dues vegades de la convocatòria de la Comissió parlamentària.

Tot i això, aquest dijous a la tarda, l'esmena socialista que va suscitar les discrepàncies amb els seus socis ha estat aprovada i incorporada al text de la llei.

A més, el PSOE ha donat suport al costat del PP a una esmena proposada per Coalició Canària perquè els cetacis que estiguin en captivitat fora dels centres de conservació i investigació que marca el projecte de llei, es mantinguin a la mateixa ubicació fins a la seva mort i puguin seguir sent utilitzats en espectacles, interaccions comercials o gratuïtes sempre que sigui amb els seus cuidadors o professionals relacionats.

El PSOE ha aconseguit el vot favorable dels grups a l'esmena per excloure els gossos de caça i guarda i, alhora, els socialistes han donat suport a l'esmena dels populars que també exclou de la norma els gossos pastors, de guarda , de treball, als que participen en activitats esportives i als auxiliars de caça com les aus de falconeria i altres auxiliars com els fures i altres gossos professionals com per exemple de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Mentrestant, totes les altres esmenes presentades per la resta de grups parlamentaris han estat rebutjades en una Comissió en què ha predominat un to bronc i ple d'acusacions respecte al fons i les formes utilitzades en matèria de benestar animal les últimes setmanes.

Ara, el text legislatiu, un cop incorporades les esmenes acceptades passarà al ple del Congrés dels Diputats per debatre i votar.

D'altra banda, s'ha aprovat també el dictamen del projecte per modificar la llei orgànica del Codi Penal per elevar les penes per maltractament animal no sense polèmica, ja que PP, Vox, CS han qualificat de "disbarat", "llei gasosa", "imprecisa", entre altres adjectius i han advertit que la proposta és imposada i no escolta informes com el del Consell General del Poder Judicial, contrari que les penes per maltractament a animals siguin superiors que al maltractament a les persones, cosa que pot derivar en un efecte similar a la de la Llei del 'Només sí que és sí' en les penes per delictes sexuals.

SIGNATURES ratllades



Durant el debat, una altra de les polèmiques ha estat el suport de Vox a l'esmena del PSOE per excloure els gossos de caça. La rúbrica de la formació verda va ser estampada a l'esmena transaccional, però després ha estat esborratjada en el paper.

A la comissió, el diputat de Vox Ricardo Chamorro s'ha queixat d'aquest fet i ha assegurat que el PSOE li havia transmès que la ratllada de la seva rúbrica havia estat sol·licitada pel Partit Popular. En aquest sentit, fonts populars han negat aquest supòsit encara que a la Comissió ni PSOE ni PP han ofert cap aclariment.

El borró ha estat retret al final de la reunió pel diputat d'Unidas Podemos, Juantxo López d'Uralde, per a qui aquest fet és símptoma que el PSOE s'avergonyeix de veure estampada la signatura de Vox en una esmena socialista que ataca el propi cor de la llei" pactada entre els socis del Govern de Coalició i que en el tràmit parlamentari ha obert una nova bretxa entre ells.

Des de Vox han confirmat també a Europa Press que la firma ha estat titllada i que segons els socialistes això havia estat a petició del PP.

GOVERN SENSE TÍTOL HABILITANT



Altres de les crítiques al projecte de llei més repetides a la comissió van ser les procedents per grups com PNB, EH-Bildu i els representants dels grups catalans que consideren que l'Administració General de l'Estat "no té títol habilitant" per legislar aquesta matèria perquè les competències són de les comunitats autònomes.

Per exemple, des del PNB, Andoni Agirretxea, considera que això suposa una "bufetada" clara i planera a les competències autonòmiques en matèries a què al Govern li agrada legislar per sobre d'aquestes. "És centralisme absolut", ha criticat el diputat que demana al Govern la retirada del projecte de llei.

Des de Cs, Guillermo Díaz també ha estat molt crític tant amb la norma de benestar animal com amb la reforma del Codi Penal que qualifica de "naïf, buida" i "imprecisa", igual que el procediment de tramitació que considera un "desastre" i que obre una porta "molt perillosa" de modificar el Codi Penal a manera de "moralina".

En la mateixa línia, el diputat del PP Miguel Ángel Jerez ha advertit els socialistes que la llei de reforma del Codi penal en matèria de maltractament crea una sèrie d'"indefinicions" que es traslladaran als jutjats, que hauran de dirimir mentre PSOE li és igual. Per part seva, la també diputada popular Milagros Marcos, ha acusat el PSOE de "manca de respecte" en la tramitació d'aquesta norma tant al parlament com als mateixos animals i ha sol·licitat la retirada de la reforma del codi penal.

"L'únic que hi ha aquí és autoritarisme i imposició", considera Marcos que ha anunciat que el PP demanarà empara a la Presidència de la Cambra davant el "desastre i menyspreu" que han patit els grups en aquesta Comissió amb la tramitació de tots dos projectes legislatius. "No hi havia hagut mai un desaire i un menyspreu d'un grup polític als seus diputats que el vist aquí", ha conclòs.