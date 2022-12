L'expresident andalús (esquerra). Foto: Europa Press



L'expresident socialista de la Junta d'Andalusia, José Antonio Griñán , ha sol·licitat a l'Audiència de Sevilla, que el 22 de desembre li donava 10 dies per a l' ingrés voluntari a la presó per la condemna pel procediment específic de finançament dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) fraudulents, que suspengui aquest requeriment d'ingrés a la presó al·legant una malaltia greu sobrevinguda , segons avançava la Cadena SER i han confirmat fonts de defensa.

Després que la Secció Primera de l'Audiència desestimés el seu recurs de súplica a la denegació inicial de la petició de suspensió de la pena de presó de sis anys i un dia, la defensa de Griñán esgrimeix que és possible dictar la suspensió de la privació de la pena de presó sense cap requisit en cas que el penat estigui afligit d'"una malaltia molt greu amb patiments incurables".

En el seu recurs de súplica, Griñán demanava "fixar un termini prudencial més gran que el de deu dies acordat, per al començament del compliment de l'execució de la pena privativa de llibertat", proposant en concret "tres mesos", per "evitar un compliment (de la pena de presó) que pogués ser fallit, indegut innecessari o improcedent". "Perquè el que és innegable és que si fos concedit l'indult parcial o estimada la qüestió de nul·litat per la qual s'interessa la reducció de la pena a dos anys, l'ingrés a la presó que s'ordena resultaria fallit, indegut o improcedent, és a dir , innecessari", exposava la seva defensa.