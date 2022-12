Carmen Calvo @ep

El PSOE ha obert expedient sancionador a l'exvicepresidenta Carmen Calvo per trencar la disciplina del Grup Socialista al Congrés i abstenir-se en la votació de conjunt de la Llei Trans, segons han confirmat a Europa Press fonts socialistes. La instrucció pot durar setmanes i la diputada s?exposa a una multa de 600 euros, que és la màxima que preveu el reglament intern.

La direcció del Grup Socialista que encapçala Patxi López designarà un instructor per estudiar-ne el cas, valorant el context polític, la transcendència de la votació i la seva actitud, i en curs de l'expedient també escoltaràs les explicacions de la mateixa diputada. Al final proposarà la sanció, que segons els antecedents podria ser la màxima de 600 euros , l'última paraula la tindrà la direcció del grup parlamentari.

Carmen Calvo és una diputada d'especial rellevància al Grup Socialista ja que va ser vicepresidenta del Govern i presidenta del partit, i actualment presideix la Comissió d'Igualtat del Congrés.

ASSUMEIX LES CONSEQÜÈNCIES



Aquest dijous a la sortida de la votació de la Llei Trans al Congrés, Carmen Calvo va afirmar que "sempre" assumeix les conseqüències dels seus actes, en ser preguntada sobre si temia conseqüències per haver-se saltat la disciplina marcada pel seu partit, que va votar a favor de la llei.

Així, ha reconegut que era un dia difícil i que s'havia decidit per l'"opció més complexa". "És el que cal fer els dies complexos", va assegurar . Ha explicat el sentit del seu vot afirmant que està "d'acord que hi hagi una llei, però no aquesta llei" i que tampoc coincideix "amb el 'no' de les dretes que no estan mai per protegir aquests col·lectius".

La llei impulsada pel Ministeri d'Igualtat va tirar endavant després d'una tramitació de gairebé tres mesos a la Cambra Baixa que ha estat acompanyada de polèmica des del principi per la manca d'acord entre els socis de Govern, PSOE i Unides Podem. Una part del socialisme, liderada per Calvo, es va mostrar crítica amb el text, especialment amb l'autodeterminació de gènere i les conseqüències sobre els drets de les dones.

El PSOE va presentar diverses esmenes a la llei, encara que centrades a limitar l'autodeterminació dels menors i per endurir el procés de reversió de les persones trans, però en comissió no va aconseguir el vot favorable de cap grup a les seves iniciatives i al final va decidir no mantenir aquestes propostes per al debat de la llei al Ple. Per tant, la llei ha estat aprovada en els termes que pretenia la ministra del ram, Irene Montero.

EL PRECEDENT D'ODÓ ELORZA



Calvo s'exposa per tant a una sanció similar a la que va rebre el diputat del PSOE Odón Elorza , que també va ser multat amb 600 euros per votar en sentit diferent del fixat pel partit. Si escau, l'exalcalde de Sant Sebastià, va rebutjar recolzar l'elecció d'Enrique Arnaldo, un dels dos candidats proposats pel PP per ser magistrat del Tribunal Constitucional, en el marc de l'acord que els populars van segellar amb el Govern per renovar aquesta institució.

En el seu cas la votació era secreta i per tant cap grup no podia prendre mesures disciplinàries, però va ser el mateix Elorza qui va anunciar que abans d'emetre el seu vot telemàtic havia comunicat la seva posició a la direcció del grup parlamentari, que en aquell moment encapçalava Héctor Gómez .

Elorza va argumentar que havia decidit votar amb "responsabilitat" i "en defensa del prestigi i la dignitat de les institucions del Tribunal Constitucional i el Congrés" . Aquella votació es va produir el novembre del 2021 però la sanció no se li va comunicar oficialment fins a quatre mesos després, el març de l'any següent.

Aquesta no era la primera vegada que Elorza era sancionat ja que el 2016 també va ser multat amb 600 euros per votar 'no' a la investidura de Mariano Rajoy el 2016. El mateix van fer 14 dels seus companys en obviar la decisió de la direcció del partit de abstenir-se per facilitar l?elecció del llavors líder del PP i acabar amb el bloqueig institucional que havia obligat a repetir les eleccions generals.