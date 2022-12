Imatge de la mà d'un jutge, amb la toga negra que vesteixen a les vistes orals / @EP

La proposició de llei impulsada pel PSOE i Unides Podem per derogar el delicte de sedició i reformar el de malversació incloïa també una de les reivindicacions històriques de l'Advocacia Espanyola, que el període de vacances nadalenc fos inhàbil per als jutjats i tribunals. Un cop aprovada al Senat, aquesta reforma que afecta la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), s'aplicarà de forma immediata.



Així, del 24 de desembre al 6 de gener, les dues setmanes centrals de cada Nadal deixen de ser un període hàbil en el funcionament de l'administració de Justícia des d'aquest mateix dissabte. Segons recull una nota del Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE), el mateix text de la reforma especifica que la nova regulació entra en vigor el mateix dia de la publicació al BOE.



La inhabilitació del període nadalenc, setmanes durant les quals no es realitzaran assenyalaments ni es comptabilitzaran els dies des del punt de vista processal, és una demanda que s'ha reclamat durant anys com a “única fórmula” que permet una veritable conciliació dels professionals durant aquestes dates.



Des del CGAE recorden que la inhabilitació nadalenca ja havia estat incorporada al projecte de llei d'Eficiència Processal de l'Administració de Justícia, que es tramita al Congrés dels Diputats , però atesa la lentitud dels treballs parlamentaris, era impossible que entrés en vigor abans que s'acabés el 2022.



NO AFECTA A CAUSES URGENTS O GUÀRDIES

Per això, ja a l'octubre, l'Advocacia va reclamar la urgència que la inhabilitació fos una realitat per aquest Nadal i va apuntar precisament l'opció que pogués incorporar-se a alguna altra llei que ja estigués en tràmit i tingués alguna connexió amb la Justícia.



Així, el PSOE i Unides Podem van presentar a principis de desembre una sèrie d'esmenes que tenien per objectiu establir aquesta inhabilitat processal per "compatibilitzar els principis de seguretat jurídica, el dret de defensa i els drets dels professionals que es relacionen amb l'Administració de Justícia".



Explicaven al text que "no suposa la paralització de l'activitat als òrgans i oficines judicials, que continuaran prestant el servei públic, afectant especialment el còmput processal dels terminis, que es veurà interromput i que es reprendrà immediatament després del transcurs d'aquest període”.



Ara, apunten des del CGAE, la consumació d'aquesta reforma ha generat una profunda satisfacció al si de l'Advocacia, malgrat l'estret marge amb què s'ha materialitzat amb vista al període nadalenc d'aquest mateix any.



Recorden que el Ministeri de Justícia ja va clarificar recentment que la inhabilitació no suposarà el tancament dels òrgans jurisdiccionals en aquestes dates ni afectarà les causes urgents ni les guàrdies, que continuaran funcionant amb normalitat, tal com passa actualment durant el mes. d'agost, ja establert com a inhàbil a la Llei Orgànica del Poder Judicial.