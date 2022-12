Illa descarta una moció de censura a Aragonès però demana "prendre consciència de la pèrdua de suport"|@EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha descartat presentar una moció de censura al president de la Generalitat, Pere Aragonès , encara que li ha demanat “prendre consciència de la pèrdua de suport en 19 mesos”.

En una entrevista al programa 'L'Hemicile' de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest dissabte, ha explicat que descarta la moció de censura perquè "en aquest moment no és el que demana el context", i ha emplaçat Aragonès a afrontar els seus responsabilitats.

"Se'm fa difícil pensar que aquest Govern pugui tenir un recorregut molt llarg malgrat la nostra voluntat d'estendre la mà en algunes qüestions per evitar que Catalunya no quedi enrere", ha afegit.

Ha dit que "el que s'ha anomenat 'procés' ha quedat en una etapa molt diferent" perquè, segons ell, la unitat independentista està trencada i ja no existeix el plantejament unilateral ni la confrontació, i ha assegurat que ara predomina el diàleg i la negociació.

PRESSUPOSTOS CATALANS

Preguntat per les negociacions amb el Govern per als Pressupostos de la Generalitat per al 2023, ha respost que "si depèn del PSC , Catalunya tindrà els pressupostos, no perquè s'ho mereixi el govern d'Aragonès, sinó perquè els catalans no han de pagar els plats trencats d'un govern desnortat”.

Ha assegurat que les peticions del seu partit són fruit de les rondes de contactes del Govern alternatiu del PSC , i que són demandes "amb una orientació socialdemòcrata i assenyades" que responen a l'actualitat i que busquen que Catalunya avanci.

Illa ha apostat per no demorar projectes com ara el Hard Rock de Tarragona i l'ampliació de l' Aeroport de Barcelona-El Prat "si tenen en consens" dels veïns de la zona.

I en ser preguntat per si el seu partit seguiria negociant els comptes catalans si el Govern els aprovés sense un acord previ tancat, ha recalcat que el seu partit "no està per aguantar el paraigua a ningú".

"El que ha de fer el Govern és buscar acords i suports, i si no hi són no hi són, i avui no hi ha un acord en matèria pressupostària", ha afegit.