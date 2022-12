Sánchez felicita el Nadal amb un missatge a favor de l'"entesa" i la "convivència"|@EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha felicitat el Nadal als espanyols amb un missatge a favor de l'"entesa" i la "convivència".

"Per l'entesa, la convivència i la trobada. Els meus millors desitjos per a tots i totes, amb l'esperança d'un temps de pau, prosperitat i solidaritat. Bones festes!", ha assenyalat a través d'una publicació al compte de Twitter .

Sánchez ha publicat aquest missatge en un context marcat per la tensió política fruit de la reforma del Codi Penal per la qual es deroga el delicte de sedició i es rebaixa el de malversació, així com el fallit intent governamental de rebaixar les majories per triar membres del Tribunal Constitucional.