Junqueras assenyala que membres del poder a Espanya "s'atrinxeren en càrrecs caducats"

El líder d'ERC, Oriol Junqueras , ha sostingut que a Espanya els membres del poder establert, per mantenir el control del poder judicial, "s'atrinxeren mantenint-se als càrrecs caducats, i prefereixen no renovar els òrgans dels quals formen part, encara que la llei prevegi que la seva composició ha de respondre a les majories parlamentàries”.

Ho ha dit en un article d'opinió al diari 'Público' recollit per Europa Press aquest dissabte, en què ha afegit que una lectura possible de la paràlisi de la renovació dels càrrecs caducats del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) " està relacionada amb un moment històric determinat, quan Espanya deixa de ser un Estat imperial”.

Ha explicat que aleshores l' Estat espanyol s'enfrontava a quatre problemes: la reforma agrària, l'Església, l'exèrcit i Catalunya , i ha apuntat que actualment la qüestió agrària ja no és un problema per a l'Estat; que l'Església ha deixat de ser un actor important, en les paraules, i que "el paper que en el seu moment corresponia a l'exèrcit, ara ho fan els jutges".

Així, Junqueras ha considerat textualment que avui dia l'únic problema per a l'Estat és la qüestió catalana, "i possiblement per això hi centren el gruix de la seva actuació".

Ha afegit que això és així perquè "el vell poder actua amb determinació contra una única amenaça real que percep: la resposta dels demòcrates", i que cal explicar al món que la societat catalana és víctima, ha dit, de les temptacions antidemocràtiques que es reprodueixen a escala global.