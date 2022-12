El Rei apel·la a la responsabilitat per evitar el deteriorament de les institucions i la convivència|@EP

El Rei Felip VI ha fet una crida a la responsabilitat per evitar el risc d'un deteriorament de les institucions així com de la convivència, i ha advertit que els països dividits no avancen i del risc que això suposa per a la democràcia. Així mateix, ha reivindicat la Constitució i la Transició , els valors de la qual segueixen vigents, i esgrimit que Espanya és una gran nació que també superarà la crisi econòmica actual.

Després d'una convulsa setmana a la política nacional, el monarca ha aprofitat el seu tradicional missatge de Nadal per alertar dels tres riscos que a parer seu amenacen avui dia la democràcia a Espanya : "la divisió", "el deteriorament de la convivència" i "l'erosió de les institucions".

"Un país o una societat dividida o enfrontada no avança, no progressa ni resol bé els seus problemes, no genera confiança", ha recalcat, esgrimint que davant d'això la unió el que fa és enfortir les democràcies, cosa que Espanya sap "per experiència pròpia".

La Constitució , "fruit del diàleg i de l'entesa, representa la unió aconseguida entre els espanyols, com a aposta de futur, de diversitat i de concòrdia, per a una jove democràcia", ha ressaltat, incidint que avui els valors constitucionals estan " arrelats a la nostra societat” i serveixen de referència per “seguir trobant la unió que ens assegura estabilitat, cohesió i progrés”.

Alhora, també garanteix la convivència, "el nostre patrimoni més gran", ha reivindicat, subratllant que aquesta "necessita guiar-se per la raó" i que "demanda anteposar la voluntat d'integrar davant del desig d'excloure".

CAL ENFORTIR LES INSTITUCIONS

Per això, ha prosseguit Don Felipe en la seva argumentació, cal enfortir les institucions, les quals han de protegir els ciutadans, atendre les seves preocupacions i garantir els seus drets i respondre "a l'interès general".

Espanya necessita institucions que "exerceixin les seves funcions amb col·laboració lleial, amb respecte a la Constitució ia les lleis, i siguin un exemple d'integritat i rectitud", ha remarcat el Rei , incidint que aquest és "un propòsit diari" amb què les institucions, també la Casa Reial , han d'"estar sempre compromeses".

Ha estat en aquest punt en què Felip VI ha respost a l'expectació generada quant a si faria arribar algun tipus de missatge a la classe política després d'una setmana de tensió a causa de la supressió del delicte de sedició i la rebaixa a les penes per malversació i l'intent fallit de modificar les normes per a les majories al Tribunal Constitucional per part del Govern .

Segons la seva opinió, "en aquests moments tots hauríem de fer un exercici de responsabilitat i reflexionar de manera constructiva sobre les conseqüències que ignorar aquests riscos poden tenir per a la nostra unió, per a la nostra convivència i les nostres institucions".

Sobretot, ha abundat, perquè “no podem donar per fet tot el que hem construït”. Gairebé 45 anys després de la Constitució , les coses han canviat i seguiran canviant "però l'esperit que la va veure néixer, els seus principis i fonaments, que són obra de tots, no es poden afeblir ni han de caure en l'oblit", ha recalcat.

“Són un valor únic en la nostra història constitucional i política que hem de protegir, perquè són el lloc on els espanyols ens reconeixem i on ens acceptem els uns als altres, malgrat les nostres diferències, el lloc on hem conviscut i on convivim en llibertat “, ha remarcat.

ESPANYA, UNA GRAN NACIÓ

"Som una de les grans nacions del món, amb molts segles d'història, i els espanyols hem de seguir decidint tots plegats el nostre destí, el nostre futur", ha reivindicat el monarca, "cuidant la nostra democràcia, protegint la convivència i enfortint les nostres institucions" .

El Rei també s'ha referit en el seu missatge a la guerra a Ucraïna, després de reconèixer que el 2022 ha estat un any "complicat i difícil", lamentant la destrucció i el patiment que aquesta ha comportat.

Espanya, a més de reforçar amb els seus aliats "la capacitat de defensa col·lectiva" també ha deixat palès el seu "compromís que la sobirania, la integritat territorial i la independència dels Estats són principis irrenunciables de l'ordre internacional basat en regles i que sempre ha de buscar la pau", ha destacat.

Igualment, ha reconegut el "profund impacte sobre l´economia" que està tenint el conflicte. "La pujada dels preus, especialment dels aliments, provoca inseguretat a les llars. Haver de fer front a gestos quotidians com encendre la calefacció o la llum o omplir el dipòsit de benzina, acaba sent una font de preocupació i implica, en molts casos, importants sacrificis personals i familiars", ha lamentat, reclamant "el suport continu dels poders públics per pal·liar" aquestes circumstàncies.

Tot aquest nou escenari, ha admès Felip VI, provoca “una gran preocupació i incertesa”. Tot i això, encara que no es pot "ignorar la serietat d'aquests problemes", ha dit, "tampoc podem renunciar que les coses puguin canviar i millorar".

"HEM DE CONFIAR EN NOSALTRES COM A NACIÓ"

Per això, ha defensat la necessitat de “tenir confiança en nosaltres mateixos, com a nació”. "La transformació i modernització d'Espanya les últimes quatre dècades, gràcies a l'èxit de la nostra transició a la democràcia i l'aprovació de la nostra Constitució avala aquesta confiança", ha sostingut.

També la justifica el fet que ja abans s'han superat "altres crisis econòmiques, socials o institucionals", l'última la pandèmia de la COVID-19. "Som un país que sempre ha sabut respondre, no sense dificultats ni sacrificis, a totes les adversitats, que no n'han estat poques al llarg d'aquests anys", ha subratllat.

Don Felipe també ha posat especial èmfasi en la importància que té la pertinença a la Unió Europea, de la qual Espanya assumirà la Presidència de torn el segon semestre del 2023. "Europa va representar i representa per a Espanya també la llibertat" atès que "va contribuir a consolidar la nostra democràcia, a potenciar el nostre creixement econòmic i el nostre desenvolupament social”, ha recordat. "Estic segur que el compromís d´Espanya quedarà reforçat amb la Presidència rotatòria", ha remarcat.

"Amb confiança al nostre país, en una Espanya que conec bé, valenta i oberta al món: l'Espanya que busca la serenitat, la pau, la tranquil·litat; l'Espanya responsable, creativa, vital i solidària. Aquesta és la que veig, la que escolto, la que sento en molts de vosaltres, i la que, una vegada més, tirarà endavant”, ha dit. "En mans de nosaltres hi és".

El missatge ha estat enregistrat en aquesta ocasió al Saló d'Audiències del Palau de la Zarzuela , amb les banderes d' Espanya i la UE i dos quadres de temàtica mitològica pertanyents a Patrimoni Nacional. Al costat del monarca, a la dreta una foto del sopar ofert als líders que van assistir a la Cimera de l' OTAN el juny passat.

Al final del discurs s'han pogut veure diverses imatges d'alguns dels actes duts a terme per la Família Reial, amb especial atenció a aquells en què ha participat la Princesa Leonor , inclòs el lliurament dels premis Princesa d'Astúries . Entre les fotos també s'ha pogut veure els Reis i les filles durant una visita a un centre d'acollida de refugiats ucraïnesos.