Podem defensa que a Catalunya "no cal tenir por" a un possible referèndum i demana avançar més a taula de diàleg|@EP

La secretària d'Organització de Podem, Lilith Verstrynge , ha subratllat que la taula de diàleg a Catalunya n'ha d'avançar més i ha defensat que la possibilitat de referèndum acordat és una eina de resolució de conflictes polítics, encara que aquesta fase encara no ha arribat.

"Ho vam dir al seu moment, no cal tenir por de consultar el poble i per tant eines com el referèndum són eines que el poder executiu i legislatiu, la política del nostre país, no els poden tenir por. Són eines a utilitzar en moments per resoldre conflictes, però no estem en aquest punt encara", ha ressenyat en una entrevista amb Europa Press sobre aquesta via que el PSOE rebutja.

De totes maneres, ha explicat que per tallar la situació que es va produir amb el 'procés' el 2017 cal anar "pas a pas" i, en aquesta línia, s'ha aconseguit derogar el delicte de sedició com demanava el seu espai polític i també forces sobiranistes, amb un text legal "sòlid" ja aprovat a les Corts Generals.

Verstrynge ha emfatitzat el suport de Podem a la taula de diàleg perquè és la fórmula per aconseguir una "resposta política" global per resoldre aquest conflicte territorial, que ha millorat força des de l'arribada del Govern de coalició però encara "no està resolt en conjunt ".

Tot i això, ha opinat que aquest fòrum "no pot anar tan a poc a poc" i seria convenient accelerar avenços i agafar una dinàmica fluida de consensos concrets, atès que el Govern i la societat catalana en el seu conjunt ho demanen.

Preguntada sobre si els canvis introduïts al Codi Penal suposa corregir el discurs del Rei Felip VI del 3 d'octubre del 2017, la dirigent de Podem ha respost que aquestes mesures "no les plantejaria com una esmena" sinó com una resposta a un problema territorial que té el país.

LA REFORMA DE LA MALVERSACIÓ L'HAURÍAN ABORDAT D'ALTRA MANERA

Respecte a si els inquieta possibles efectes negatius en la reforma del delicte de malversació inclosa a la llei ja aprovada, Verstrynge ha indicat que Podem ja va explicitar els dubtes que li generava aquest acord entre el PSOE i ERC.

I si bé la seva formació hagués abordat aquesta qüestió d'una altra manera, ha concedit que la revisió, que demanaven forces sobiranistes com ERC , és tècnicament "solvent" i per responsabilitat "no podien deixar caure" que una norma tan important, ja que elimina la sedició i contenia el desbloqueig de la renovació del Tribunal Constitucional (ara paralitzada pel mateix organisme), malgrat aquestes incerteses. "El més prioritari és que sortís la proposició de llei", ha aprofundit

A més, la número 'tres' de Podem ha indicat que ara toca veure el desenvolupament de l'aplicació del nou tipus penal de malversació i és prematur per obtenir conclusions sobre els seus efectes.

LA LLEI SÍ ÉS SÍ ÉS SÒLIDA I VA SER REVISADA PER TOT EL GOVERN

D'altra banda, ha defensat que malgrat la "campanya de desprestigi" per part de la dreta contra el Ministeri d'Igualtat, la Llei del 'només sí que és sí' està a l'"avantguarda" de la legislació contra les violències sexuals, que juntament amb altres mesures comporta una "profunda transformació" del Codi Penal .

D'aquesta manera, ha explicat que la normativa és "sòlida" jurídicament, busca protegir les dones tan "màxim com sigui possible" i que cal donar temps perquè la seva aplicació s'adapti als "nous temps". I també ha desgranat que va passar un procés rigorós de revisió jurídica i tècnica de tot el Govern.

EL PSOE HA DE ACCELERAR PER TREURE LLEIS COM A HABITATGE

Mentrestant, ha lamentat l'actitud del PSOE de dilatar en el temps o "fer al calaix" lleis destacades del seu espai polític, com va passar amb la Llei de Benestar Animal o Famílies i segueix passant amb la d'habitatge o la derogació de la ' Llei mordassa '.

Sobretot quan la lectura és que són "lleis bandera" del Govern i la seva "millor carta de presentació" per revalidar la coalició progressista després del proper cicle electoral, i en conseqüència han de sortir de manera "immediata".

Per tant, Verstrynge ha instat des de fa mesos el seu soci que "premi l'accelerador" per al que resta de legislatura perquè si lleis com a vivenda arriben ara "i no d'aquí sis mesos" els espanyols ho "notaran a la butxaca" tenint en compte la situació dels lloguers. "Aplicar-la abans que s'acabi la legislatura és un imperatiu polític", ha aprofundit la secretària d' Organització de Podem.

Tot i aquesta divergència amb el PSOE , ha asseverat que el Govern de coalició és una conquesta d' Unides Podemos per poder desplegar, encara que estiguin en minoria en la correlació de forces, mesures que milloren la vida del país. "No és el millor govern que podríem imaginar però sí el millor govern que podem tenir", ha dit.