El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el seu discurs institucional nadalenc / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha afirmat aquest dilluns que "2023 ha de ser l´any de donar forma a la proposta catalana de l´Acord de Claredat" i que és hora de tornar a obrir camí cap a l´autodeterminació de Catalunya.

Ho ha dit en el seu missatge institucional nadalenc pronunciat des de La Biblioteca Nacional de Catalunya, ubicada al barri del Raval de Barcelona i que representa una peça fonamental del mapa cultural i institucional de Catalunya, informa la Generalitat en un comunicat sobre el missatge, emès a TV3 i Catalunya Ràdio.

Aragonès ha dit que l'acord de claredat per establir les bases per pactar un referèndum d'autodeterminació ha de tenir "tota la força i la legitimitat interna per ser defensat davant l'Estat com una proposta de país".

Per ell, és un acord per tornar a donar veu a la gent: “És el moment de tornar a obrir camí, de seguir obrint camí ”. Ha apostat per construir "una via democràtica que actuï com un nou punt de trobada del conjunt de la societat catalana, amb decisió i convenciment, i sobretot amb una voluntat inequívoca d'avançar".

Per donar forma a aquest acord, ha defensat que ha de ser explicable i homologable a nivell internacional i, alhora, "escrupolosament democràtic", per la qual cosa el Govern impulsarà una gran conversa amb el conjunt de la societat catalana , ha dit.

Ha concretat que aquest diàleg haurà de servir per "visualitzar un acord entre tots sobre quan Catalunya ha de poder tornar a exercir el dret a decidir, sobre en quines condicions s'ha de tornar a votar perquè aquesta vegada totes les parts s'hi sentin incloses i tot el món accepti el resultat”.

Segons ell, a Catalunya cal "tenir clar l'horitzó" i ser conscients dels obstacles i les dificultats que poden sorgir, com assegura que s'ha fet aquest any amb la defensa del català a l'escola, renovant un consens que considera imprescindible per fer avançar novament la llengua catalana.

EL DIÀLEG "COMENÇA A DONAR ELS SEUS FRUITS"

Ha subratllat que "és evident que el diàleg i la negociació per resoldre el conflicte polític amb l'Estat comença a donar fruits", i posa com a exemple la derogació del delicte de sedició i la reforma de la malversació.

"Es va dir que era impossible derogar la sedició, es va dir que era impossible modificar el delicte de malversació. I avui, el delicte de sedició pel qual van ser condemnats els presos polítics ja no existeix i s'han limitat gran part dels aspectes de la malversació que, manipulant la llei vigent, permetien perseguir l'1-O”, ha afirmat.

Ha celebrat que aquests passos "milloren la situació del conjunt de represaliats i represaliades per l'1-O", i ha afegit textualment que aquestes reformes del Codi Penal són un pas imprescindible per avançar cap a aconseguir els efectes de l'amnistia que permetin posar fi definitivament a tota forma de repressió, ha dit.

NOVA FASE DE NEGOCIACIÓ

Ha advocat per obrir una nova fase de la negociació amb el Govern per trobar "una solució a la incapacitat de l'Estat de donar resposta a l'àmplia majoria de ciutadans de Catalunya que vol decidir democràticament, lliurement i pacíficament el futur polític" de Catalunya.

Davant d'això, el president de la Generalitat ha afegit: “Molts volem decidir i decidirem independència”.

Així doncs, ha apel·lat a la responsabilitat de totes les parts implicades “per construir a través del diàleg, la negociació i l'acord una via democràtica per fer possible que la ciutadania decideixi el futur de Catalunya”.

ELS PRESSUPOSTOS

Aragonès ha centrat també el seu missatge nadalenc en la necessitat de tenir aprovats els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 , per la qual cosa ha demanat als grups parlamentaris amb què el Govern no ha arribat a un acord "responsabilitat cap a la ciutadania i que no demorin més la seva decisió sobre els comptes.

"La part gran de la feina està feta, només cal voluntat política per fer-ho possible", ha assegurat, i ha exigit a tots els grups que estiguin a l'altura per aprovar els comptes.

Ha destacat que els pressupostos que "reforcen amb 1.000 milions d'euros el sistema de salut. Prioritzant l'atenció primària", i que actualitzen, després de 12 anys, totes les prestacions socials de la Generalitat, cosa que ha definit com un dels avenços socials més importants dels darrers anys.

Ha recordat que, per primera vegada, els comptes estan acordats amb sindicats i patronals, i que compten amb el suport del tercer sector social, dels sindicats agraris i de les principals entitats culturals: “Hi ha un ampli consens sobre què cal impulsar i tirar endavant aquest pressupost i que la ciutadania es pugui començar a beneficiar sense perdre ni un sol dia més”.

LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA "AVANÇA"

Ha recordat que fa un any es parlava que el 2022 havia de ser l'any en què "es deixessin enrere totes les restriccions de la pandèmia i s'encaminarà, amb ambició i voluntat transformadora, la recuperació de l'economia".

Davant d'això, considera que avui es pot dir que s'ha "avançat de manera clara i inequívoca en aquesta direcció", cosa que atribueix a la tasca realitzada per tot el sector sanitari i assistencial de Catalunya.

INVERSIONS A CATALUNYA

Ha assegurat que des del punt de vista econòmic "la recuperació avança", i creu que es demostra amb les xifres de creació d'ocupació, el rècord sostingut d'exportacions i els anuncis successius de noves inversions estrangeres a Catalunya.

Considera que aquestes inversions són un exemple clar de com l'economia internacional "confia en el potencial de Catalunya , en els actius del país, en l'experiència, en la capacitat d'innovació i de resiliència i en tot el talent i la creativitat que hi ha".

"Tot això, sens dubte, ha d'alimentar la confiança en nosaltres mateixos i ens ha d'estimular a aixecar la mirada per superar les noves dificultats del moment i, així, continuar avançant", ha demanat.

"ENORME SOLIDARITAT" DELS CATALANS

Pel que fa a la Guerra a Ucraïna, ha valorat l'"enorme solidaritat que ha demostrat la societat catalana", i ha lamentat que el conflicte bèl·lic ha comportat dificultats econòmiques per a Catalunya, amb l'augment del preu de l'energia i l'increment dels costos de vida.

Ha elogiat la tasca del Govern davant d'aquesta situació: "Hem reaccionat reforçant els serveis públics. Amb mesures com la millora del bo social tèrmic i canvis de fons com la gratuïtat de l'etapa educativa de l'I2, l'antic P2".

Ha afirmat que Catalunya progressa amb mesures com aquestes però ha insistit a tenir aprovats els Pressupostos per "disposar de totes les eines i recursos per seguir acompanyant la ciutadania".

Aragonès ha acabat el seu discurs amb un missatge per a la ciutadania: "El món no s'atura i nosaltres tampoc" , els ha desitjat unes bones festes de Nadal i ha conclòs amb un 'Visca Catalunya i visca la llibertat'.