Ja és un fet. El Consell de Ministres ha aprovat les mesures del tercer pla anticrisi del Govern espanyol. A la darrera reunió d'aquest 2022, l'executiu que lidera Pedro Sánchez ha acordat, entre altres mesures, la rebaixa de l'IVA a determinats productes de la cistella de la compra i un xec d'uns 300 euros per a aliments que es donarà a famílies amb pocs recursos.

Les mesures que ha detallat el president Sánchez són:

- Rebaixa de l'IVA per als aliments de primera necessitat (pa, farina, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates, cereals), que passa del 4% al 0%, i per a olis i pasta baixa del 10% al 5%. Complementàriament, es dóna llum verda a l' ajuda de 200 euros per a 4,2 milions de famílies que tinguin unes rendes anuals d'un màxim de 27.000 euros .



- Rebaixa del 30% del transport públic urbà i interurbà . La mesura s'aplicarà a les comunitats on els governs (autonòmics i/o municipals) augmentin la bonificació fins al 50% (com s'ha fet durant els darrers 4 mesos d'aquest 2022 a Catalunya). És una mesura que complementa la gratuïtat dels abonaments de Renfe de rodalies i mitja distància durant el 2023 que ja ha estat vigent aquest 2022.

IMPOSTOS, HABITATGE I AJUDES SOCIALS



- Pròrroga de sis mesos de la rebaixa als impostos de lelectricitat i el gas. Complementàriament es congela el preu màxim que pot costar la bombona de butà.



- Pròrroga fins al 31 de desembre del 2023 del límit del 2% a l'actualització anual del lloguer. Era una de les mesures que havia generat discrepàncies entre els dos socis del govern. També en matèria d'habitatge s'ha donat llum verda a una moratòria de 6 mesos de la suspensió dels desnonaments i els llançaments per a llars vulnerables i s'ha prohibit, durant tot l'any, el tall de subministraments essencials.

-Extensió del bo social . A més, es manté l' increment del 15% de l'ingrés mínim vital i de les pensions no contributives.

AGRICULTURA, PESCA, INDÚSTRIA I CARBURANTS



- 300 milions d'euros en ajudes directes al sector dels agricultors . Aquesta mesura es pren com a forma de compensar laugment dels costos per la pujada del preu dels fertilitzants. A més, tindran un ajut directe de fins a 20 cèntims per litre, mitjançant la devolució de l'impost especial d'hidrocarburs. Es calcula que la inversió total serà de 240 milions d'euros.



- Bonificació del combustible per al transport professional per carretera, agricultors, navilieres i pescadors. En aquest sentit, es prorroga el descompte de 20 cèntims per litre per al transport professional per carretera, que els serà abonat al final de cada mes.



- Crèdit de 120 milions d'euros per donar ajuts directes per als pescadors.



- Suport a la indústria de gas intensiva: nova línia de liquiditat de l'ICO de 500 milions d'euros i de 450 milions d'euros en ajudes per al sector de la ceràmica i altres subsectors. A més, de 3.100 milions d'inversió pública a través del nou PERTE de descarbonització industrial.

PENSIONISTES I ATENCIÓ PRIMÀRIA

Més enllà de les ajudes, la reunió del Consell de Ministres ha servit per aprovar la revaloració del 8,5% de les pensions el 2023, d'acord amb l'increment de la inflació i garantir el poder adquisitiu dels jubilats.



Sánchez també assegura que han aprovat la jubilació activa millorada, cosa que hauria de possibilitar que professionals sanitaris d'atenció primària, metges de família i pediatres en edat de jubilació puguin continuar compatibilitzant el 75% de la pensió amb el servei actiu a temps complet oa mitja jornada durant els propers 3 anys.

