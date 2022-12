El president del Govern, Pedro Sánchez, intervé durant una sessió plenària, al Congrés dels Diputats, el 21 de desembre del 2022, a Madrid (Espanya).

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assenyalat aquest dimarts, davant de la possible rebaixa de penes a condemnats per malversació, que la reforma d'aquest delicte inclou una disposició transitòria que "garanteix que es mantinguin les penes per als casos de desviament irregular pressupostari" i "sense revisió a la baixa de condemnes".

Així ha respost en roda de premsa després del Consell de Ministres després de ser preguntat si temia una sèrie de rebaixes i excarceracions de condemnats per corrupció per la modificació del delicte de malversació que es va aprovar finalment la setmana passada al Senat.

Sánchez ha indicat que aquesta disposició transitòria s'ha inclòs en la reforma del Codi Penal --que inclou la derogació de la sedició-- i ha afegit que a més "va ser objecte debat (...) a la llei del 'només sí que és sí '".

Al fil, ha recordat que abans de la moció de censura Mariano Rajoy, una de les tres principals preocupacions dels espanyols, segons recollia el CIS, era la corrupció, i que les portades dels mitjans parlaven de l'operació 'Kitchen' o de 'Gürtel', "vinculades al PP" . Mentre que ara, ha afegit, la corrupció ocupa el lloc número 18 de les principals preocupacions del ciutadà.

Així, Sánchez ha defensat que aquesta dada no és casualitat i és deguda al compromís de regeneració democràtica del Govern de coalició progressista que presideix.

"A LA VANGUARDIA"



A més, el president del Govern ha assenyalat que la modificació del delicte de malversació, que comporta rebaixes de penes, va en línia d'homologar el Codi Penal als estàndards d'altres democràcies europees. I ha advertit que "no es destipifica ni es despenalitza" el delicte sinó que s'"homologa".

"Homologem delictes amb democràcies europees, no es despenalitza" , ha insistit en una tercera pregunta sobre l'assumpte, per després incidir que de fet Espanya se situa "a l'avantguarda" perquè es tipifica un delicte nou "que és l'enriquiment injustificat de responsables polítics".