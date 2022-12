El president del Govern, Pedro Sánchez, durant una sessió de control al Govern al Senat, el 21 de desembre del 2022, a Madrid (Espanya).

El president del Govern, el socialista Pedro Sánchez , ha afirmat que l'independentisme "va contra els temps", ja que tant a la pandèmia com a la guerra d'Ucraïna, el que s'ha imposat a Europa ha estat la integració i compartir sobirania. I també ha volgut deixar clar que no hi haurà un referèndum d'autodeterminació per més que es reclamin, ja que no hi cap a la Constitució.

A la roda de premsa de balanç de l'any, Sánchez ha recordat que el procés independentista del 2017, amb les lleis de desconnexió, el referèndum i la declaració d'independència, va ser una "desgràcia" i "una vergonya a nivell internacional".

A parer seu, aquella "fallida de l'ordre constitucional" es va produir per una "enorme irresponsabilitat de l'independentisme", que va portar Espanya a aquest "abisme" fins al punt que els catalans no podien parlar de política entre ells", però també critica al Govern del PP de llavors, que no "va escurçar" aquesta amenaça. "Llavors el Govern va comptar amb la lleialtat de l'oposició, cosa que no passa avui", s'ha lamentat.

DECISIONS "ARRISCADAS"



Segons ha dit, en aquests anys al capdavant de l'Executiu ha pres "decisions arriscades" per evitar que es repetís aquella situació i la seva conclusió és que avui la situació està millor que el 2017 , la Constitució "es compleix a tot el país, també a Catalunya”, i l'independentisme no és una preocupació dels espanyols, i la majoria dels catalans i dels espanyols aposta per la convivència”.

I en ser preguntat per la nova reclamació del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per negociar un referèndum d'autodeterminació el 2023, Sánchez ha subratllat que això ja són "debats del passat" i que ni a la Constitució espanyola ni a cap altra es reconeix el dret a la independència de cap territori: "Poden reclamar el que vulguin, però no es produirà", ha conclòs.

El líder socialista ha recordat que, des que va accedir a la Moncloa el 2018, han estat nombroses les ocasions en què els independentistes parlen d'un referèndum, però la veritat és que les úniques consultes celebrades van tenir lloc quan governava el PP: "Amb mi, cap consulta --s'ha jactat--. Si alguna cosa ha passat és que s'ha complert amb la Constitució".

NO CAP A LA CONSTITUCIÓ



També ha comentat que a totes les taules de diàleg celebrades se li ha plantejat el debat de la independència, però sempre han comptat amb la mateixa resposta: “No hi cap dins de la Constitució, ni a la de cap país del món. Si alguna cosa demostra aquest debat és la distància sideral de les posicions per resoldre aquest conflicte polític, però la situació no és la mateixa que el 2017” .

En aquest sentit, se li ha preguntat si hi haurà una nova reunió de la taula de diàleg amb la Generalitat, però ha evitat comprometre's i ha preferit subratllar que “la tasca dels polítics és construir convivència i no confrontar territoris” i que, després de allò viscut el 2017, "tota l'aposta per la convivència sempre és poca".

"Aquesta taula de diàleg, també fortament criticada, ha demostrat ser una eina útil per parlar", ha postil·lat, subratllant que el Govern hi exposa la seva posició, que inclou la unitat i la sobirania nacional.

Per Sánchez, a Catalunya hi ha un "conflicte polític" on hi ha "diferències i abismals", però que no s'ha d'arreglar als jutjats, sinó a l'esfera política. I és una cosa que "no es va generar ahir", sinó que fa "una dècada" que marca l'agenda, de manera que "no es resoldrà "d'un dia per l'altre.

"EL PROCÈS HA ACABAT", HO VAN DIRAR ELLS



El que té clar, segons la resposta d'Europa davant la pandèmia del coronavirus i aquest any davant la guerra d'Ucraïna, és que l'independentisme "va contra els temps" perquè ara la tendència no és "compartimentar la sobirania, sinó compartir-la" i reforçar "la integració de manera més accelerada. I de passada ha tornat a citar la sentència del dirigent de Junts, Jordi Sànchez, després de la ruptra del Govern: "El procés ha acabat".

També ha aprofitat per criticar el PP, que en el seu moment demanava que es complís la Constitució i ara, quan es compleix a Catalunya, no ho fan ells amb la renovació dels òrgans del Poder Judicial.

"Fa poc vaig estar en un acte amb Salvador Illa i deia una cosa molt eloqüent: després de l'incompliment fragant del PP de la Constitució i del seu fracàs a Catalunya, les lliçons de lliçons de patriotisme, si les dóna algú, és el PSOE, no el PP", ha postil·lat.

Segons la seva opinió, "no hi ha diferència entre l'oposició" d'Alberto Núñez Feijóo i la que feia Pablo Casado, ja que aquests nou mesos el PP segueix incomplint la Constitució, "vota No a tot" i segueix en "l'insult i la desqualificació" ". "Res ha canviat·", ha conclòs,