Els vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) han elegit aquest dimarts per unanimitat en la segona votació els dos magistrats que els correspon designar per al Tribunal Constitucional: el magistrat del Tribunal Suprem (TS) César Tolosa i la magistrada jubilada del (TS) María Luisa Segoviano; tots dos proposats per l'ala conservadora de l'òrgan de govern dels jutges.

Fins ara, l'equilibri de forces al CGPJ --amb 8 vocals progressistes i 10 conservadors-- havia fet impossible l'acord. En la votació del 20 de desembre, els dos nominats pel sector majoritari, Tolosa i Pablo Lucas, van obtenir 10 vots, mentre que Bandrés en va aconseguir 7, perquè Enrique Lucas es va abstenir.

Per a la fumata blanca calien 11 'sí', cosa que fins ara no havia estat possible perquè els vocals havien votat en bloc i cap s'havia despenjat per canviar l'equilibri. Les regles vigents imposen una majoria de tres cinquenes parts per enviar candidats al Constitucional i permeten que cadascun dels 18 vocals que actualment formen el CGPJ proposi i voti dos aspirants.