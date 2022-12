El portaveu de Ciutadans al Parlament Europeu, Adrián Vázquez , i la coordinadora de Balears, Patricia Guasp , encapçalen la llista 'Renace el teu partit' que es presentarà a les primàries de Ciutadans a la VI Assemblea General del proper 14 i 15 de gener, mentre que l'actual presidenta de la formació, Inés Arrimadas , tanca la candidatura.

En aquest sentit, Vázquez aspirarà al càrrec de secretari general i Guasp optaria a ser la portaveu política . Així mateix, el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Madrid, Mariano Fuentes, serà el candidat a la vicesecretaria general; i Carlos Pérez-Nievas, parlamentari navarrès, optarà al càrrec de coordinador nacional.

"Aquesta és una candidatura nova, basada en la unió, de tots i per a tots, i en què hi caben tots els afiliats" , ha explicat Vázquez, que ha destacat que, entre els seus integrants, hi ha "cares noves, perfils amb llarga trajectòria, amb gran capacitat i experiència en la gestió i, sobretot, un equip ple de talent”.

"'Renace Tu Partido' és una aposta per un Ciutadans més obert, proper, amb un gran protagonisme del municipalisme i el treball a les autonomies, així com un partit més transversal i menys centralitzat amb l'objectiu de reestructurar el partit de baix a dalt , tal com se'ns ha demanat a les conclusions dels treballs de refundació", ha afirmat l'eurodiputat de Cs.

Per la seva banda, la diputada balear i candidata a la portaveu política del partit, Patricia Guasp, ha afirmat que “aquest equip tendeix la mà a tots els que vulguin sumar amb la vista posada en el repte que suposa la propera cita electoral de municipals i autonòmiques".

"Presentem una llista de 30 noms complint així amb els Estatuts que han sorgit del procés de refundació del partit. Volem ser responsables i no incloure persones que no acabin assumint determinades funcions en aquest projecte", ha apuntat Guasp, que ha insistit als companys d'altres candidatures perquè puguin formar part del projecte

"Tenim un equip per a un projecte i un projecte per a un país. Un equip nou, com així es demostra a la nostra llista, i amb un fort esperit regenerador que, des de l'inici, treballarà perquè l'espai liberal reconnecti amb la ciutadania , il·lusioni i, sobretot, torni a ser decisiu", ha assegurat la diputada balear.

A la llista també figuren altres noms reconeixibles del partit, com el del diputat Guillermo Díaz, que optarà a una viceportaveu amb el diputat al Parlament de Catalunya Nacho Martín Blanc , que també es faria responsable de la Secretaria de Valors Cívics i Constitucionals.

En la seva aposta per cares noves, la llista també incorpora Aruca Gómez, que s'encarregaria de la coordinació de grups institucionals, comunitats autònomes, Congrés, Senat i Parlament Europeu o Joaquín Patilla, per a la coordinació de l'Oficina de Municipalisme.

A més, l'eurodiputada Eva María Poptcheva optarà a la Secretaria per a la Regeneració i les Polítiques de la Unió Europea; la portaveu Adjunta a les Corts de la Comunitat Valenciana, Mamen Peris Navarro , seria l'encarregada de la coordinació d'Acció Electoral; el diputat al Parlament Català Joan García González es faria càrrec de l'Acció Institucional al partit; i l'alcalde de Palència, Mario Simón Martín, seria el coordinador del Comitè d'Alcaldes i Vicealcaldes.

També hi haurà un càrrec de coordinador de comunicació, que recauria en el tinent Alcalde de l'Ajuntament de Terol, Ramón Fuertes Ortiz; un defensor de l'afiliat de Cs, que seria l'alcalde de l'Ajuntament de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno Lorente; i, per al lloc de secretari de Finances i RRHH, la candidatura aposta pel diputat al Parlament Basc José Manuel Gil Vegas .

La vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, i el líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, també estan integrats a la candidatura, que planeja mantenir Arrimadas com a portaveu al Congrés si guanya.