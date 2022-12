L'acord per renovar el Tribunal Constitucional (TC) arriba 198 dies després que quatre magistrats veiessin caducar el mandat i després d'una situació inèdita en què una cort dividida va suspendre d'urgència una tramitació parlamentària en què es buscava modificar el sistema d'elecció i l'arribada dels dos candidats al tribunal que nomena el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

César Tolosa i María Luisa Segoviano, els dos jutges nomenats pel CGPJ per al TC @EP

El Govern i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) han aconseguit presentar els noms dels quatre magistrats del TC que rellevaran els que van veure caducar el seu mandat el 12 de juny passat i que han estat sis mesos en funcions en espera que l'Executiu i l'òrgan de govern dels jutges fessin el pas per a la renovació parcial de la cort de garanties.

Amb aquest acord, es formalitzarà la sortida del president del tribunal, Pedro González-Trevijano , del seu vicepresident Juan Antonio Xiol i dels magistrats Antonio Narváez i Santiago Martínez-Vares . Al seu dia, González-Trevijano i Narváez van ser els dos proposats pel Govern de Mariano Rajoy, mentre que Xiol i Martínez-Vares van ser els nominats pel CGPJ.

La Constitució estableix que el tribunal s'ha de renovar per terços cada tres anys . Així, el Govern i el CGPJ devien haver designat quatre dels 12 magistrats fa sis mesos, però --arran d'una reforma legal executada el març del 2021 que prohibia al Consell en funcions fer nomenaments a la cúpula judicial-- l'òrgan dels jutges es veia limitat per triar els dos que li corresponien.

Davant la impossibilitat que el CGPJ pogués complir la seva part, l'Executiu va sospesar designar els dos candidats al Constitucional sense esperar l'òrgan dels jutges. Tot i això, fonts jurídiques consultades han donat dubtes sobre la possibilitat legal que els nominats per Moncloa poguessin prendre possessió sense esperar els del Consell.

UNA REFORMA EXPRÉS PER EVITAR EL BLOQUEIG



Aquest estiu, davant d'aquests dubtes legals, la manca d'acord entre el PSOE i el PP per renovar el CGPJ ia la vista que el Constitucional s'endinsava en un període amb el president i el vicepresident en funcions, el Grup Socialista va presentar una proposició de llei que impulsava una reforma legal exprés.

En concret, la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) possibilitava desbloquejar la renovació del Tribunal Constitucional en tornar al CGPJ en funcions la seva capacitat de fer nomenaments, però només per designar els seus dos candidats a la cort de garanties.

El 21 de juliol, el Senat va aprovar la reforma exprés i va habilitar el Consell a nomenar els seus dos candidats el tribunal de garanties, que se sumen els dos designats per l'Executiu i que han de rebre el vistiplau del Ple del Constitucional abans d'assumir el càrrec.

El Govern, tot i això, li va posar data límit per fer-ho: el 13 de setembre. Aquest termini va generar malestar al si del CPGJ, especialment al sector conservador, cosa que va donar lloc a un bloqueig 'de facto' en les negociacions internes.

ELS DESENCONTRES AL CGPJ



Després d'aquests moviments, els vocals del CGPJ van iniciar els primers contactes per establir alguns candidats. Al principi, però, el bloc conservador va amenaçar de negar-se a efectuar les designacions. Davant d'aquest escenari, el president del Consell, Carlos Lesmes , va avisar que no consentiria "un CPGJ en rebel·lia", perquè la nominació dels dos aspirants al Constitucional és una obligació que la Carta Magna imposa al CGPJ.

Un dia després, els vocals conservadors van celebrar una reunió interna per fixar postura i van decidir "defensar en tot cas la institucionalitat", cosa que implicava arribar a "acords degudament consensuats" però respectant "els temps de decisió del Consell", segons han informat fonts coneixedores de la trobada.

S'acordà que el bloc conservador i l'ala progressista estudiarien cadascun pel seu compte una bateria de possibles candidats i que el Ple del CGPJ no es reuniria fins que no hi hagués noms sobre la taula. Posteriorment, es van celebrar trobades entre els interlocutors dels dos sectors, però el termini del 13 de setembre es va esgotar sense cap acord.

Es requerien 12 dels 19 vots en joc --els dels 18 vocals més el de Lesmes--, per això arribar a un acord no fos senzill, perquè calia el gir d'alguns vocals per assolir aquesta majoria de tres cinquens.

Lesmes va arribar a convocar sense èxit fins a tres Plens. Tot i que els progressistes van comunicar els seus nou possibles candidats, els conservadors van al·legar que la cerca d'aspirants havia estat "infructuosa".

El 5 d'octubre passat, els interlocutors progressistes --els vocals Álvaro Cuesta, Rafael Mozo i Roser Bach-- van emetre un comunicat en què van anunciar que, davant l'estancament i "la falta d'horitzó temporal i concret", havien decidit iniciar" "l'exploració d'altres vies alternatives" per "complir en el termini més breu possible" amb el "mandat" constitucional de fer els nomenaments.

LA DIMISSIÓ DE LESMES



La qüestió dels nomenaments al TC va passar a un segon pla el 9 d'octubre. Aquest diumenge a la tarda, Lesmes va anunciar que l'endemà renunciaria al càrrec de president del CGPJ i del Tribunal Suprem, després de constatar la falta d'avenços en les negociacions entre PSOE i PP per renovar el Consell.

Lesmes va complir així el que va dir durant l'acte obertura de l'any judicial del 7 de setembre passat, quan va deixar caure que, si no hi havia renovació, hauria de fer coses que no li agradaven però eren necessàries , una vetllada amenaça de dimissió que minuts després va confirmar a la premsa.

Tot i això, aquell mateix dia ha precisat que intentaria no abandonar fins a deixar almenys encaminades les nominacions al TC. Per això, va treballar fins a l'últim minut perquè els vocals conservadors i progressistes arribessin a un acord sobre els dos aspirants a la cort de garanties.

La dimissió de Lesmes va portar el Govern a convocar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a una reunió a La Moncloa el mateix dilluns que va firmar la renúncia, cosa que va reactivar els contactes per a la renovació del CGPJ, en funcions des del desembre del 2018 davant la incapacitat dels socialistes i els 'populars' d'arribar a un acord per triar els 20 vocals. Però aquestes negociacions també van fracassar quan el PP va saber que el Govern estava treballant en una reforma per derogar la sedició.

SITUACIÓ INÈDITA



Aquella reforma es va materialitzar i va arribar a les Corts Generals, on el PSOE i Unides Podem van proposar via esmena --a la llei per la qual es va derogar la sedició-- modificar el sistema d'elecció i arribada dels dos candidats al tribunal que nomena el CGPJ.

Aquesta via, no obstant, es va veure paralitzada pel mateix Constitucional, ja que va admetre aplicar les mesures cautelaríssimes que va sol·licitar el PP en un recurs presentat contra la tramitació de les esmenes esmentades a les Corts. Una decisió inèdita a la història del TC.

Aquest dimarts, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el president, Pedro Sánchez, ha assegurat que si els vocals del CGPJ arribaven a un acord aquesta tarda per elegir els seus dos candidats, la "urgència" per presentar una proposició de llei que reformi el sistema i les majories necessàries per a aquests nomenaments “no seria la mateixa”.

Hores després, el CGPJ va anunciar que havia acordat per unanimitat recolzar la candidatura del magistrat del Suprem César Tolosa i la magistrada jubilada de l'Alt Tribunal María Luisa Segoviano. Tots dos noms se sumaran als dos candidats de la Moncloa: el magistrat de l'Audiència Nacional i exministre de Justícia Juan Carlos Campo i l'exdirectora general del Ministeri de Presidència Laura Díez.

QUI SÓN ELS DOS NOUS MAGISTRATS DEL TC?

María Luisa Segoviano, que va deixar la presidència al capdavant de la Sala Quarta del Tribunal Suprem a l'octubre després de jubilar-se, ocuparà ara una de les dues butaques del Tribunal Constitucional (TC) la designació de les quals correspon al Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Va ser la primera dona a ser presidenta de Sala de l'Alt Tribunal.

Segoviano, proposada per al TC per l'ala conservadora encara que també era una de les nou de la llista inicial dels progressistes, va ingressar a la judicatura el 1987 i el seu primer destí va ser el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Bilbao. Dos anys després, va ser destinada al Jutjat social número 1 de Valladolid, on va romandre fins a 1996, any en què va ser nomenada presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.

En aquest càrrec va romandre fins al 2006, moment en què és nomenada magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, segons recull el portal del Poder Judicial. Va ser el juny del 2020 quan, com a conseqüència de la jubilació de Jesús Gullón, va prendre possessió del càrrec de presidenta d'aquesta Sala.

Segoviano és autora d'obres com 'Dret Social de la Unió Europea', 'Principis essencials de Dret del Treball', 'El principi d'igualtat de tracte en matèria salarial a l'àmbit de les Administracions Públiques', 'La responsabilitat a la Seguretat Social ' o 'Igualtat al món del treball ia l'empresa'. Ha publicat també nombrosos articles doctrinals.

A més, ha participat activament en activitats formatives del Consell General del Poder Judicial i va ser vocal de la Junta Electoral Central, càrrec que també va exercir entre el 2012 i el 2017.

Presidenta de l'Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Valladolid des del 2016, és acadèmica d'honor de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació d'Espanya des del 2018 i acadèmica honorària Acadèmia de Jurisprudència i Legislació d'Extremadura des del 2019.

Per la seva banda , César Tolosa , elegit pels membres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per unanimitat per ocupar una de les butaques del Tribunal Constitucional, porta des del 2014 al Tribunal Suprem i actualment, des del 2020, és el president de la Sala del Contenciós-Administratiu de l'alt tribunal.

Tolosa, proposta d'inici de l'ala conservadora, va néixer el 1957 a Santa Maria la Reial de Nieva (Segòvia) i va ingressar a la carrera judicial el 1982. Va tenir el seu primer destí al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Molina d'Aragó (Guadalajara) , i el 1984 va ascendir a magistrat i va ser destinat al Jutjat d'Instrucció número 5 de Palma de Mallorca.

Segons recull el seu currículum, publicat a la web del Poder Judicial, aquell mateix any va ingressar al Cos de Magistrats de Treball i va exercir a la Magistratura número 1 de Santander fins al 1990. Posteriorment va ser magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria i, des de 1993, president de la Sala Contenciosa Administrativa d'aquest mateix òrgan judicial.

El 2004 va ser elegit president del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria, càrrec en què va romandre fins al seu nomenament per al Tribunal Suprem.

Autor de nombroses publicacions científiques, és professor de la Universitat de Cantàbria des del 2009 i ha estat director i ponent en nombrosos cursos del Consell General del Poder Judicial, així com d'altres institucions.

Entre altres activitats, és membre de la Comissió Científica del Congrés Nacional de Dret Sanitari; ha participat al Fòrum de Magistrats del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Luxemburg, 2016) ia la reunió del Consiglio di Stato d'Itàlia-Tribunal Suprem d'Espanya Sala Tercera (2017). Està en possessió de la Creu de primera Classe de Sant Raimon de Penyafort i de les Medalles al mèrit Policial i de la Guàrdia Civil.

La sortida de Tolosa del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem afecta el funcionament d'aquesta Sala, que compta ja amb un dèficit de 10 magistrats ; és a dir, que actualment està integrada per 23 magistrats en lloc dels 33 que hauria de tenir --32 més el president--. De cara al proper any, la situació en aquesta Sala podria empitjorar, ja que el 27 de març es jubilarà també Inés Huerta.