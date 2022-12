La portaveu del grup parlamentari socialista, Alícia Romero, en roda de premsa a la Cambra catalana - EUROPA PRESS

El grup del Parlament ha enviat al Govern un document general de retorn de les negociacions dels Pressupostos del 2023, en què demanen "desbloquejar projectes" com el Hard Rock, la B-40 --coneguda com a Quart Cinturó-- i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona per poder aprovar els comptes.

En roda de premsa aquest dimecres a la Cambra catalana, la portaveu del grup parlamentari socialista, Alícia Romero, ha presentat les propostes de la seva formació per als Pressupostos del 2023, i ha assegurat que esperen que el Govern "avali el document, amb propostes de sentit comú" i poder establir un calendari per aprovar els comptes les primeres setmanes de l'any.

El document, que porta per títol 'Proposta d'acord per aprovar els Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2023' , recull que el PSC es compromet a no bloquejar acords polítics a través esmenes amb altres formacions necessàries per aprovar els comptes “sempre que no contradiguin" l'acord amb el PSC, que haurà de tenir coneixement previ i haurà de donar el vistiplau.

Romero ha subratllat que l'estratègia de negociació l'ha decidit el Govern: "El Govern coneix les nostres propostes, sap on som, també els comuns. Si el Govern ha pactat primer amb els comuns i sap quines són les nostres prioritats, haurà de conjugar-les" , ha avisat la portaveu socialista.

Pel que fa a Junts, ha assegurat que no sap com estan anant les negociacions amb aquest grup, però ha afirmat que si hi ha un acord entre el Govern, el PSC, Junts i comuns "millor que millor", i ha insistit que està en mans de l'Executiu català que això es produeixi.

Romero ha afirmat que no es podria imaginar que la Generalitat no acceptés el document del PSC "si és cert que vol Pressupostos per a l'any que ve", i ha sostingut que cap de les propostes dels socialistes té esculls importants que no permetin avançar.

També ha explicat que es tornaran a reunir la setmana que ve i esperen assolir un acord "en les primeres setmanes de l'any" , i ha rebutjat qualificar aquest document d'ultimàtum el Govern.

"Negociar és dialogar i cedir. Estem disposats a negociar amb qui calgui", ha respost Romero en ser preguntada per si estarien disposats a cedir en algun punt del document, i després ha recordat que el seu grup parlamentari té els mateixos diputats. --que el d'ERC, i que per tant volen negociar, no adherir-se a una proposta del Govern.

ELS CINC PROJECTES DEL PSC



El document presentat pels socialistes comença amb un apartat de propostes econòmiques, en què s'inclou un punt que reclama "desbloquejar projectes per generar prosperitat a Catalunya" , amb cinc propostes: l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU) per iniciar les obres del Hard Rock al 2023, i la signatura d'un conveni Govern-Generalitat per a la gestió i execució per part del Govern de les obres de la Ronda Nord entre Sabadell i Terrassa (Barcelona), el Quart Cinturó.

La tercera consisteix a "garantir la no tramitació de mesures que puguin suposar impediments al manteniment i desenvolupament de l'activitat agrària productiva al Delta del Llobregat ni que impedeixin o condicionin l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat", sent aquesta ampliació el quart projecte que els socialistes volen que el Govern abordi el primer semestre del 2023, juntament amb el Govern central i Aena.

La cinquena iniciativa contemplaria signar en el termini de dos mesos el contracte programa entre Generalitat i Renfe per "fer efectiu el pla 'Transformem Rodalies' i incorporar les partides corresponents al Pressupost de 2023", i que Romero ha concretat que serviria per a la compra de trens i la millora del servei.

1.025 MILIONS PER A INDÚSTRIA



Els socialistes reclamen invertir fins a 1.025 milions d'euros a indústria, amb 680 milions dins del Pacte Nacional per la Industrial , i un increment de fins a 200 milions a la partida pressupostària d'ajuda a la indústria, així com 50 milions per a línies de reindustrialització, altres 50 per ajudar empreses amb els costos energètics, entre d'altres mesures d'aquest àmbit.

El text inclou el desplegament de la Llei de la Ciència amb un increment de 150 milions a la partida de recerca i un pla de xoc per a les universitats, amb 80 milions d'euros, per a la renovació de plantilles i el creixement vegetatiu de les universitats públiques catalanes.

En matèria de renovables, demanen destinar 180 milions a accelerar la instal·lació de fonts de producció d'energia renovable per a l'autoconsum domèstic i industrial, una partida que coincideix amb la que l'Executiu català ja va pactar amb els comuns, amb qui va signar un pacte de pressupostos el 14 de desembre.

SALUT I EDUCACIÓ



Els socialistes aposten per incrementar en 1.287 milions la partida de Salut, i que el 24% es destini a atenció primària, i també reclamen 100 milions per a un pla de xoc de llistes d'espera i un pla de reforma de centres sanitaris i hospitals de 80 milions.

A més, el document preveu obrir 2.000 noves places de residències de gent gran i 2 milions per reduir les llistes d'espera en dependència a sis mesos, "que és el que marca la llei" , ha matisat Romero.

En educació, defensen ampliar les places de Formació Professional (FP) i que hi hagi una col·laboració publicoprivada "a través d'una concertació de places que respongui a les necessitats del teixit econòmic", concretament els socialistes proposen augmentar els concerts educatius a 53 milions d'euros.

El PSC també demana un Pacte per l'aigua, amb inversions en infraestructures per a dessaladores i sistemes de reg; una ampliació de la xarxa de Metro amb noves parades a Esplugues de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), així com 200 milions d'euros per dotar de recursos la Llei de Barris.

En matèria de cooperació internacional, demanen dedicar-hi 20 milions d'euros, i també reclamen frenar l'ampliació de les delegacions catalanes a l'exterior i analitzar la viabilitat de les que ja estan en funcionament.

A més, reclamen que l'Agència Catalana de Notícies (ACN) passi a formar part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i que el Centre d'Opinió de Catalunya (CEO), que fins ara era gestionat pel Govern, passi a dependre del Parlament; i que augmenti en 52 milions la partida per a mitjans de comunicació públics.

NO PUJAR IMPOSTOS



A la carpeta dels ingressos, els socialistes no contemplen la pujada ni la creació de cap impost, i proposen augmentar el sostre de despesa fins a 33.804 milions d'euros, "més de 800 milions més dels previstos en l'aprovació pel Govern al mes de juliol".

La proposta d'acord del PSC recull que si hi ha nous ingressos al llarg de l'any, el Govern haurà d'acordar amb els socialistes a què destinaran aquests diners, i s'estableix una comissió de seguiment bimensual de l'execució dels comptes, així com dels fons Next Generation per part de la Generalitat.