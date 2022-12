El vot particular conjunt dels magistrats progressistes del Tribunal Constitucional (TC) Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez Valcárcel i Inmaculada Montalbán assenyala que la decisió de suprimir determinades esmenes per les quals es buscava modificar el sistema d'elecció dels candidats al tribunal que nomena el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) “és insòlita en la història del Tribunal Constitucional” perquè “constitueix una interferència sense precedents en la funció legislativa”.

Façana de la Seu del Tribunal Constitucional

En el seu escrit, afegeixen que aquesta interferència va ser a més duta a terme "sense permetre ni tan sols l'audiència contradictòria exigida per tot procés" , i lamenten que la deliberació i resolució d'aquest assumpte hagi generat una divisió en dos blocs dels membres del ple del TC que "trasllada a l'opinió pública una imatge de mimetisme o seguidisme de l'enfrontament parlamentari i del conflicte polític partidista".

A més, apunten que el desacord amb la decisió del Ple --van tirar endavant per 6 vots contra 5-- "és d'arrel i inicial", i asseveren que els magistrats recusats --Pedro González-Trevijano i Antonio Narvaez-- "no van haver-hi formar part del col·legi que s'hauria de pronunciar sobre les pretensions dels demandants (...) i dels demandats”.

Al llarg de 21 pàgines, els magistrats rebaten la decisió del tribunal de garanties que es va conèixer el 19 de desembre passat i que estimava les mesures cautelaríssimes que va reclamar el PP en el recurs d'empara. Fan especial èmfasi en les recusacions i asseveren que no troben sentit que s'acceptés la personació dels diputats que van impulsar la iniciativa legislativa "per, a continuació, negar-los legitimació per defensar el seu dret fonamental al jutge imparcial, rebutjant expressament la recusació que van presentar" .

Al fil, assenyalen que es dóna la circumstància que a la resolució per la qual el TC rebutjava la recusació van participar els dos jutges concernits, tant González-Trevijano com Narvaez. Consideren que en un assumpte en què el tribunal jutja la reforma de la seva llei i la possibilitat de renovació de la seva composició personal, "els requeriments d'aparença d'imparcialitat haurien de ser més exigents" .

A més, expliquen que les recusacions van haver de ser el primer que es ventilés en el procés perquè, tenint en compte el principi d'imparcialitat, s'imposa la suspensió del desenvolupament de la causa principal en què s'ha instat la queixa fins que es decideix sobre l'incident recusació.

I sumen que els recusats no van haver d'intervenir en la decisió sobre l'admissió de la seva pròpia recusació perquè es converteixen "en jutge i part" i generen dubtes d'imparcialitat a la societat. "Qui ha estat recusat no intervé en la deliberació i la decisió sobre l'admissió de la recusació, amb l'única excepció que es vegi afectat el quòrum necessari per decidir", afegeixen.

D'altra banda, no comparteixen les raons per les quals es van rebutjar ambdues recusacions perquè entenen que "la personació i la recusació s'han sol·licitat simultàniament", per això l'argument del Ple que els sol·licitants no tenien legitimació per instar la recusació en no estar constituïda la relació jurídic processal en aquell moment no se sosté.

"Res justifica rebutjar l'estudi de la segona una vegada es reconeix que ostenten un interès legítim per personar-se en la causa" , incideixen, per afegir que "es produeix així una mena d'il·lusió processal en què es reconeix la legitimació dels recusants en una línia i se'ls nega a la següent".

ADMISSIÓ DEL RECURS AMB "PASMOSA CELERITAT"



Sobre el recurs del PP demanant la cautelaríssima de suspendre la tramitació, els magistrats indiquen que aquesta pretensió de tutela cautelar "desplaça de manera radical l'objecte de control" del TC que li permet el recurs d'empara.

I afegeixen que la suspensió del procediment legislatiu a la cambra alta i la paralització de la tramitació i aprovació de les esmenes, "manca de previsió legal perquè pugui acordar-se en un procés d'empara".

A més, subratllen que aquesta mesura cautelar "anticipa el resultat del recurs d'empara i no és provisional sinó irreversible, ja que provoca la desaparició definitiva de les esmenes del text que conclourà en llei orgànica, privant de finalitat el procés".

Apunten que la interlocutòria del TC contradiu precedents interpretatius ja que mai s'ha controlat per recurs d'empara "el procediment de formació de la voluntat legislativa abans que s'hagués configurat de manera definitiva".

Així, entenen que "es desborden els límits de la justícia constitucional" que opera al model espanyol mitjançant un control successiu de validesa de la llei, posterior a la seva aprovació. "Converteix el Tribunal en àrbitre dels processos legislatius, desnaturalitzant els fonaments de la democràcia parlamentària", lamenten.

En aquest sentit, assenyalen que el fet que s'hagi examinat l'admissibilitat del recurs del PP amb "pasmosa celeritat" ha provocat l'"anòmala situació" que el TC s'hagi pronunciat durant la tramitació del procediment legislatiu.

"La interlocutòria desconeix --així-- la doctrina constitucional segons la qual és a les mateixes Cambres a què correspon vetllar, al llarg del procediment parlamentari (i, per tant, fins a la seva finalització), perquè els seus actes i resolucions siguin conformes amb la Constitució", indiquen.

INAUDITA PART



A més, sobre la mesura cautelar de suspensió inaudita part --sense escoltar les parts-- indiquen que "resulta inadequada" perquè fa perdre a l'empara la seva finalitat última perquè anticipa "de manera definitiva el pronunciament estimatori sobre el fons del recurs".

Subratllen que, tot i això, "el més greu és que amb la seva adopció s'han alterat els principis fonamentals de la democràcia parlamentària, així com el disseny del sistema de control de constitucionalitat, i han llançat sobre el tribunal una càrrega política difícilment suportable".

En definitiva, sostenen que la paralització va ser "inidonia" i que no es pot obviar que la suspensió va afectar "els drets dels diputats" que ja van votar l'esmena al Ple del Congrés en exercici del seu dret a exercir la seva funció representativa".

EL VOT DE BALAGUER



Per la seva banda, la magistrada María Luisa Balaguer signa un vot particular defensant que el recurs del PP va haver de ser inadmès per "inadequació del procediment a la finalitat de les pretensions" dels populars . Sosté que atès que el tràmit parlamentari que permet la revisió d'esmenes seguia obert quan es va presentar el recurs, suposa un "òbic insubsanable d'admissibilitat".

Així mateix, indica que, una vegada admès el recurs, es va haver d'obrir peça separada per estudiar les recusacions plantejades i es van haver de desestimar les mesures cautelars.

Al fil, recorda que "només cap el control de la llei per part del TC una vegada que aquesta hagi estat publicada al Butlletí Oficial de l'Estat" i lamenta que el consens que hi havia sobre aquest extrem "queda trencat amb la interlocutòria" del qual discrepa.

Al seu parer, el que fa la majoria del Ple en admetre a tràmit el recurs és "actuar com a legislador 'de facte'". "El TC impedeix, d'aquesta manera, que el Parlament acabi de conformar la seva voluntat, assumint així una competència de la qual no té i, cosa que és més greu, impedint que l'òrgan legislatiu exerceixi la seva pròpia", assenyala.