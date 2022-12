La consellera d'Economia, Natàlia Mas (i), i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà (d), durant una sessió plenària al Parlament de Catalunya, el 13 de desembre de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). El ple del Parlament celebra el deure - David Zorrakino - Europa Press

El Govern ha assegurat que les negociacions per als Pressupostos del 2023 segueixen obertes amb el PSC i Junts, i han apostat per mantenir "la discreció que les ha caracteritzat fins ara" després que el PSC hagi fet públiques aquest dimecres les propostes.

Fonts de l'Executiu català han explicat que "no hi ha cap canvi rellevant" en aquestes converses després que els socialistes hagin presentat en roda de premsa la seva proposta d'acord i hagin enviat al Govern el document de tornada general de les negociacions.

Aquest text inclou "desbloquejar projectes" com el Hard Rock, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i el Quart Cinturó , i els socialistes es comprometen a no bloquejar acords amb altres formacions sempre que no contradiguin el signat amb el PSC.