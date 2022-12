Arxiu - Façana del Tribunal Constitucional, a Madrid (Espanya).

El Tribunal Constitucional (TC) es reunirà en un Ple Governatiu aquest dijous per examinar la idoneïtat dels candidats del Govern i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a la mateixa cort de garanties.

Fonts jurídiques consultades han informat que el president del tribunal, Pedro González-Trevijano , ha convocat aquest dijous el Ple Governatiu que iniciarà el tràmit per substituir els quatre magistrats del Constitucional que van veure caducar el seu mandat el 12 de juny passat i començarà així el procés intern perquè se'n dugui a terme la renovació parcial.

Ja ahir dimarts, el Constitucional va informar que convocaria un Ple Governatiu "de manera immediata" un cop rebés a la seva seu l'acord de designació adoptat pel CGPJ. L'òrgan de govern dels jutges va remetre el seu acord aquest dimecres al matí.

Que el Constitucional es reuneixi en aquest Ple Governatiu és el primer pas per examinar la idoneïtat i verificar els requisits que han de complir els quatre candidats: el magistrat de l'Audiència Nacional i exministre de Justícia, Juan Carlos Campo; l'exdirectora general del Ministeri de Presidència Laura Díez; el magistrat del Tribunal Suprem (TS) César Tolosa i la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano.

Segons la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC), els seus membres han de ser ciutadans espanyols que siguin magistrats, fiscals, advocats, professors universitaris o funcionaris públics, "tots ells juristes de reconeguda competència amb més de 15 anys d'exercici professional o en actiu en la respectiva funció".

Després de rebre el vistiplau del tribunal en aquest Ple governatiu, els nous ingressos juraran o prometran el càrrec davant del Rei Felip VI, a qui competeix nomenar-los, per a un període de nou anys.

Conclòs aquest acte protocol·lari davant el Rei, els candidats ja podran prendre possessió al TC. Els quatre magistrats designats pel Govern i el CGPJ reemplaçaran el president del TC, Pedro González-Trevijano; el seu vicepresident, Juan Antonio Xiol; i els magistrats Antonio Narváez i Santiago Martínez-Vares, que componen el terç que la Constitució encarrega de renovar Govern i CGPJ.

CANVI DE MAJORIES



Amb l'entrada d'aquests quatre candidats, canvia el tauler de majories al Constitucional. Fins ara, el tribunal figuraven 6 magistrats del bloc conservador i 5 del bloc progressista.

De fet, la setmana passada el TC va resoldre una votació inèdita amb aquesta fórmula --6 a favor i 5 en contra-- per paralitzar de manera urgent la tramitació parlamentària , ja al Senat, de les dues esmenes per les quals es modificava el sistema d'elecció i arribada dels dos candidats al TC que nomena el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), admetent així les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel PP en el recurs contra les esmenes esmentades.

L'arribada de Segoviano, Campo i Díez canviarà aquest escenari i afavorirà l'ala progressista, que aconseguirà reunir 7 magistrats. Els conservadors, per part seva, es quedaran amb 4.

Tot això, en espera que es cobreixi la vacant del magistrat Alfredo Montoya, que va abandonar el càrrec per motius de salut; la llei estipula que la seva plaça es cobrirà de la mateixa manera com es va designar el magistrat que se substitueix i pel temps que li restés; és a dir, a través del Senat. Abans de la seva designació, haurà de comparèixer prèviament davant la comissió corresponent de la seu legislativa.

ELECCIÓ DEL PRESIDENT DEL TC



Un cop els quatre nous integrants del Constitucional prenguin possessió, es procedirà a l'elecció dels nous president i vicepresident per reemplaçar González-Trevijano i Xiol . Serà una votació secreta que, en una primera volta, requerirà majoria absoluta i, en cas que no s'assoleixi, es procedirà a una segona votació que es resoldrà per majoria simple.

"En cas d'empat s'efectuarà una última votació i si aquest es repetís, serà proposat el de més antiguitat en el càrrec i en cas d'igualtat el de més edat", assenyala la llei. El nom del president i del vicepresident elegit s'elevarà al cap d'Estat per nomenar-lo per un període de tres anys. Només podran ser reelegits una vegada.

Fins ara, els dos noms que han transcendit com a candidats a presidir l'òrgan de garanties són els de Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer, tots dos de l'ala progressista del tribunal.

Fonts de l'òrgan de garanties consultades descarten ara com ara entrar a valorar si l'entrada de Segoviano al Constitucional pot suposar que la balança s'inclini a favor de Conde-Pumpido o de Balaguer. Les mateixes fonts es limiten a celebrar que finalment hi ha acord per renovar el tribunal.

La mateixa llei del Constitucional contempla què cal fer en casos com l'actual, en què la renovació s'ha vist endarrerida quatre mesos. "Si hi hagués retard en la renovació per terços dels magistrats, als nous que fossin designats se'ls restarà del mandat el temps de retard en la renovació", detalla.