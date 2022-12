La diputada Míriam Nogueras (Junts) / @EP

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat aquest dimecres ERC i PSOE de "desmantellar" Catalunya i ha defensat que ja es va celebrar un referèndum l'1-O del 2017 davant la voluntat del president de la Generalitat, Pere Aragonès , de segellar un acord de claredat el 2023 que permeti als catalans votar sobre el seu futur.



" El referèndum ja ho vam fer . A les últimes eleccions a Catalunya va guanyar l' independentisme per un 52 % . Tot el que no sigui complir el mandat és contribuir al que està passant els dos últims anys . I és que ERC i PSOE estan desmantellant Catalunya”, ha sostingut en una entrevista d'Europa Press.



Tot això després que el president del Govern, Pedro Sánchez, recalqués aquesta setmana que no hi haurà referèndum d'autodeterminació per més que el Govern ho reclami, i que aquest no hi cap a la Constitució.

Per a Nogueras, cal preguntar a Aragonès per què insisteix a celebrar un referèndum que La Moncloa rebutja : "Han d'estar molt còmodes on són per voler seguir allargant-ho", ha dit.



Després de recordar que al Parlament es va rebutjar l'acord de claredat que proposa Aragonès, li ha retret que el seu discurs de Nadal "va ser més de partit que de país, va ser de president petit" i no ha concretat si participaran del debat que vol impulsar per donar-li forma.

"Són un Govern en minoria, i les propostes que ha fet s'han rebutjat al Parlament. És responsabilitat decidir què fa amb el poder que té, explicant que no té el suport majoritari del Parlament", ha constatat.



"CONFRONTACIÓ"

Com a alternativa a l'acord de claredat, Nogueras ha apel·lat a practicar la "confrontació ia posar al davant el país i no el partit", l'actitud que reivindica que duen a terme des de Junts i ella des del Congrés.



I és que, segons ella, es pot fer política i aconseguir avenços per a Catalunya "sense anar de la mà del que et vols separar, t'ha enviat a la presó i l'exili", fent referència al suport d'ERC al Govern de Pedro Sánchez.

"A Pedro Sánchez qui el manté al poder, qui li ha donat el poder i qui l'aprova els Pressupostos és ERC", ha dit Nogueras, que considera que Catalunya està pitjor que mai des d'aleshores perquè, al seu parer, ha perdut competències i recursos.



Sobre la taula de diàleg, ha assenyalat que és "fum" perquè no ha aconseguit ni l'amnistia ni el dret a l'autodeterminació, i també ha carregat contra la reforma del Codi Penal que va derogar el delicte de sedició, transformant-lo en un altre de desordres públics , i va reformar la malversació.

"S'ha aprovat que ara per sortir al carrer i per manifestar-nos podem anar a la presó. Ara sí que està escrit que, per fer el que estem fent, podem anar a la presó. Ara sí que som uns delinqüents", ha lamentat.



RENOVACIÓ DEL CONSTITUCIONAL

Davant la renovació del Tribunal Constitucional (TC) , ha assegurat que no els sorprèn ni preocupa perquè els jutges que l'integren "es tornen tots conservadors" quan sobre la taula hi ha qüestions relacionades amb Catalunya.



"El PP i el PSOE respecte a Catalunya són exactament el mateix . Els fets i la història ho demostren", ha criticat Nogueras, que creu que es pronunciaran en el mateix sentit quan hagin de fallar sobre qüestions com la del 25% de castellà a les aules, entre d'altres.



Pel que fa al decret de mesures socials i econòmiques del Govern, ha demanat veure "què amaga i què hi ha darrere d'aquest Reial decret macedònia perquè sempre et colen temes que són oposats a les polítiques de xoc" anunciades, que qualifica de justes i de mínims .

"Amb la mà esquerra, aquest Govern progressista ens venen polítiques socials , i amb la mà dreta està compensant els de sempre", ha conclòs.