Foto: Europa Press



El Tribunal Constitucional (TC) ha donat aquest dijous el vistiplau als magistrats proposats pel Govern i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per a la renovació parcial de l'òrgan de garanties després d'examinar si complien els requisits d'idoneïtat que fixa la llei.

Segons ha informat l'òrgan de garanties, el Ple Governatiu ha aprovat per unanimitat les candidatures del magistrat de l'Audiència Nacional i exministre de Justícia Juan Carlos Campo i de l'exdirectora general del Ministeri de Presidència Laura Díez (proposats pel Govern) així com del magistrat del Tribunal Suprem (TS) César Tolosa i de la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano (per part del CGPJ).

El tribunal ha considerat que els 4 compleixen amb els requisits establerts a la llei: són ciutadans espanyols de carrera magistrats, fiscals, advocats, professors universitaris o funcionaris públics, "tots ells juristes de reconeguda competència amb més de 15 anys d'exercici professional oa actiu a la respectiva funció".

El Ple Governatiu s'ha reunit aquest dijous 29 de desembre per iniciar el tràmit pel qual se substitueix els quatre magistrats del Constitucional que van veure caducar el mandat el 12 de juny passat.



Després de rebre el vistiplau, els nous ingressos juraran o prometran el càrrec davant el Rei Felip VI, a qui competeix nomenar-los, per a un període de nou anys. Conclòs aquest acte protocol·lari davant el Rei, els candidats ja podran prendre possessió al TC.

Els magistrats designats reemplaçaran el president del TC, Pedro González-Trevijano; el seu vicepresident, Juan Antonio Xiol; i els magistrats Antonio Narváez i Santiago Martínez-Vares, que componen el terç que la Constitució encarrega de renovar l'Executiu i l'òrgan de govern dels jutges.

CANVI DE MAJORIES

Amb l'entrada d'aquests quatre candidats, canvia el tauler de majories al Constitucional. Fins ara, al tribunal figuraven 6 magistrats del bloc conservador i 5 del bloc progressista.

De fet, la setmana passada el TC va resoldre una votació inèdita amb aquesta fórmula (6 a favor i 5 en contra) per paralitzar de manera urgent la tramitació parlamentària, ja al Senat, de les dues esmenes per les quals es modificava el sistema de elecció i arribada dels dos candidats al TC que nomena el CGPJ, admetent així les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel PP en el seu recurs contra les esmenes esmentades. L'arribada de Segoviano, Campo i Díez canviarà aquest escenari i afavorirà l'ala progressista, que aconseguirà reunir 7 magistrats. Els conservadors, per part seva, es quedaran amb 4.