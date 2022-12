Arxiu - El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, intervé durant el XIV congrés del Partit Popular català, a 23 de juliol de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha tornat a demanar aquest dijous al Govern que retiri com a candidats el Tribunal Constitucional a l'exministre de Justícia, Juan Carlos Campo , ia l'exdirectora de Moncloa Laura Díez , dos exalts càrrecs que veu "obscenament partidistes" . En cas de no fer-ho, ha avisat que el seu partit es reserva accions per defensar la independència del tribunal de garanties, apuntant a la possibilitat de denunciar-ho a Europa.

"En el cas que seguim observant que aquests nomenaments escandalosament partidistes de dos exalts càrrecs del Govern al TC es consolidin i es confirmin, ja que evidentment ens reservem tots els drets per defensar la independència de les institucions i defensar la nostra postura de regeneració institucional que crec que a Espanya és imprescindible amb aquest Govern", ha anunciat Feijóo, després de ser preguntat si el PP podria acudir a Brussel·les.

Precisament aquest mateix dijous el TC ha donat el vistiplau als magistrats proposats pel Govern i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per a la renovació parcial de l'òrgan de garanties després d'examinar si complien els requisits d'idoneïtat: l'exministre de Justícia Juan Carlos Campo i de l'exdirectora del Ministeri de Presidència Laura Díez --proposats pel Govern--; així com del magistrat del Tribunal Suprem (TS) César Tolosa i de la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano --per part del CGPJ--.

DEMANA AL GOVERN "RETIRAR LES SEVES XAPUSES LEGALS"



En una roda de premsa a la seu del PP per fer balanç, F eijóo ha qualificat d'"excel·lent notícia" el desbloqueig del Tribunal Constitucional aquesta setmana perquè "al final" de forma "unànime" el Consell ha nomenat dos magistrats amb un " reconegut prestigi i trajectòria de triennis al servei de la magistratura", en al·lusió a César Tolosa i María Luisa Segoviano.

En aquest sentit, el president del PP ha indicat que el Govern de PSOE i Unides Podem s'hauria de "disculpar de forma correcta i solemne" després dels "insults i desqualificacions" que, segons ell, va dirigir als membres del Consell.

En segon lloc, ha demanat "retirar els nyaps legals, inconstitucionals sabent que pretenia fer per retallar encara més les competències del CGPJ i prohibir-li que nomenés dos membres del TC" perquè, segons ha explicat, "de facto el que produiria és que només podien nomenar cadascun dels membres del Consell un candidat al TC”.

Segons Feijóo, el CGPJ "ha complert el seu deure" en buscar dos "perfils independents i apartidistes", amb una "trajectòria a l'àmbit de la magistratura contrastada". Per això, ha dit que el Govern hauria de seguir aquesta mateixa manera d'actuar i "retirar els dos exalts càrrecs" per al TC.

EL GOVERN VOL "CONTROLAR" EL CGPJ I EL TC



Segons la seva opinió, la manera de procedir de l'Executiu és "el contrari de prestigiar les institucions, la independència judicial i la despolitització de la Justícia". "Ara cada vegada s'estén més per què el Govern vol no renovar el Consell i el TC sinó controlar el Consell i el Constitucional. I entre renovar i controlar, vostè comprendrà que són dos conceptes diametralment oposats", ha postil·lat.

Feijóo ha insistit que ell espera que el Govern "retiri" Campo i Díez, "dos candidats obscenament partidistes, exalts càrrecs del Govern" , ja que, es tracta de "preservar la professionalitat del TC a Espanya que és tan imprescindible en aquest moment".

De fet, ha revelat que en les negociacions que van dur a terme aquesta tardor hi havia un acord per avançar en aquesta despolitització de la Justícia, però ara veuen com s'han "incomplit les qüestions orals més mínimes en què havien avançat".

En ser preguntat si manté el desafiament d'elevar a Brussel·les la designació d'aquests dos candidats al TC, Feijóo ha indicat que si es "confirmen" aquests nomenaments, el PP es reserva "tots els drets per defensar la independència de les institucions" i defensar la "regeneració institucional".

A més, després del desbloqueig del TC, Feijóo ha considerat que el Govern ja no presentarà al Congrés mitjançant el PSOE i UP una proposició de llei per renovar el TC amb el text de les esmenes que van ser paralitzades pel tribunal de garanties perquè “ja no en necessita”. Això sí, s'ha mostrat convençut que Pedro Sánchez farà "tot allò que calgui per obtenir els seus fins, siguin legals o il·legals".

Feijóo ha assenyalat que els passos del Govern i les seves decisions evidencien que al Govern "no li interessa una Justícia independent sinó controlada" i ha emmarcat en aquest context la ruptura de les negociacions per renovar el CGJ fa unes quantes setmanes. De fet, ha avançat que el PP prepara un pla de qualitat institucional que pretén presentar al gener i que tindrà com a base la iniciativa per renovar el Consell que el seu partit va remetre al Govern al juliol.

COMTE PUMPIT O BALAGUER?



En ser preguntat si a Cándido Conde Pumpido, que aspira a presidir el TC, li atribueix les mateixes qualitats de reconegut prestigi que als magistrats Segoviano i Tolosa, Feijóo ha indicat que "correspon als membres del TC triar el seu president o presidenta" i és el que el seu partit "practicarà".

"No podem compartir els insults i desqualificacions que des del president del Govern fins a ministres i portaveus han dedicat als membres del TC, als quals han comparat amb colpistes", ha manifestat, per insistir que si tinguessin un "mínim de respecte" a les institucions", haurien de fer una "disculpa expressa".

Feijóo ha assenyalat que és "evident que hi ha membres del TC que han tingut vinculacions polítiques a les seves anteriors ocupacions i n'hi ha d'altres que no les han tingut", però és el Constitucional "el que ha de decidir qui és la persona adequada per presidir-ho".

En aquest moment, la magistrada María Luisa Balaguer s'enfrontarà previsiblement davant el magistrat Cándido Conde-Pumpido per la presidència d'un Tribunal Constitucional (TC) que es prepara per a la seva renovació parcial i per canviar la majoria --de conservadora a progressista--, encara que fonts de l'òrgan de garanties asseguren a Europa Press que els contactes al tribunal per mesurar els suports encara són incipients i que, per tant, no hi ha favorit.

SENSE ACLARACIONS SOBRE EL CANDIDAT DEL SENAT



Al ser preguntat si el PP demanarà al PSOE que s'agilitzi el nomenament de la plaça vacant que hi ha al Tribunal Constitucional i que ha d'escollir el Senat després de la renúncia per motius de salut aquest estiu d'Alfredo Montoya, de sensibilitat conservadora, Feijóo no ha aclarit si el seu partit intentarà accelerar aquest nomenament en què es requereix el consens dels dos grans partits.

Fonts de la direcció nacional del PP han assenyalat després que la formació "reivindicarà" aquest lloc i que serà el Govern de Pedro Sánchez el que haurà d'assumir si vol aparèixer públicament com que és el que bloqueja aquesta renovació.