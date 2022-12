Arxiu - Votació del ple del Parlament de les propostes del Debat de Política General. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu

El Parlament ha aprovat tres lleis a l'últim període de sessions, des del 16 d'agost fins al 31 de desembre, i amb aquestes ja són 13 les lleis que han prosperat a la Cambra catalana des de l'inici de la legislatura, el març de 2021, gairebé fa dos anys.

Les tres noves normes que han tirat endavant són la de la Ciència, la del Fons de Transició Nuclear i la de Barris, i actualment estan en tràmit 58 iniciatives: set projectes de llei, 40 proposicions de llei, vuit iniciatives legislatives populars i tres propostes de proposició de llei per portar al Congrés, ha informat el Parlament en un comunicat.

Des de l'inici de la legislatura, l'hemicicle ha validat 31 decrets llei del Govern, tres en l'últim període de sessions, i ha aprovat el Pressupost del Parlament del 2023, i els del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges, que es remetran al Govern perquè els incorpori al projecte de Pressuposts de la Generalitat del 2023.

De les tretze lleis aprovades en aquesta legislatura, quatre són per iniciativa del Govern i nou dels grups parlamentaris, i les dues primeres a tirar endavant van ser la de Pressupostos de 2022 i la de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic , aprovades el 23 de desembre de 2021.

EN TRÀMIT



El Govern ha registrat set projectes de llei que estan en tràmit, quatre ja han superat el debat a la totalitat, i també hi ha 40 proposicions de llei en tramitació parlamentària dels grups parlamentaris.

Entre les proposicions de llei destaca la modificació de la Llei d'aprenentatge de llengües oficials a l'ensenyament no universitari per garantir l'ús curricular i educatiu de l'aranès, presentada per la Sindicatura d'Aran, que compta amb una capacitat especial per presentar iniciatives legislatives i és la tercera vegada que exerceix aquest dret.

LA SORTIDA DE JUNTS DEL GOVERN



En aquest quart període de sessions s'han celebrat vuit plens, el primer va ser el Debat de Política General (DPG), i que va marcar un punt d'inflexió a la legislatura, amb la sortida posterior de Junts del Govern.

També ha tingut lloc una sessió plenària solemne per commemorar el 90è aniversari de la constitució de la Cambra el 1932, i en total hi ha hagut 115 hores de ple.

El ple ha aprovat 38 mocions presentades pels grups i s'han substanciat un total de 263 interpel·lacions al Govern, que també s'han sotmès a sis sessions de control.

A més, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va comparèixer a petició pròpia davant de l'hemicicle per explicar els canvis després de la sortida de Junts del Govern, i també van comparèixer en comissió tots els consellers per explicar les seves atribucions i els canvis a l'Executiu.

COMISSIONS I CAS DALMASOS



Les comissions han tingut 114 reunions a l'últim període de sessions i més de 500 durant tota la legislatura; les comissions s'han reunit 240 hores a l'últim període i més de 1.000 des de la constitució de l'actual legislatura.

A més, s'ha constituït la comissió d'investigació sobre l'espionatge a representants polítics, activistes, periodistes i familiars per part d'Espanya amb els programes Pegasus i Candiru, i ha finalitzat el treball de la Comissió d'estudi del Model Policial, amb l'aprovació de 63 conclusions.

Per primera vegada, la Mesa del Parlament ha imposat una sanció i una amonestació pública a un diputat en aplicació del codi de conducta , per un "acte d'intimidació" per part del diputat de Junts Francesc de Dalmases durant una discussió amb la subdirectora del programa Faqs de TV3.

El proper període de sessions començarà el 16 de gener i s'allargarà fins al 31 de juliol del 2023, i la Mesa ha habilitat la setmana del 9 al 15 de gener exclusivament per a reunions de l'Òrgan rector i de la Junta, que podria servir per admetre a tràmit el projecte de Pressupostos de la Generalitat per al 2023; i el primer ple de l'any serà del 24 al 26 de gener.