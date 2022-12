Susana Díaz @ep

L'expresidenta de la Junta d'Andalusia Susana Díaz (PSOE-A) ha urgit aquest divendres que, "per part de les institucions penitenciàries i de qui correspongui", es posin "com més aviat millor" mesures per evitar que el seu antecessor al capdavant del Govern andalús, el també socialista José Antonio Griñán , ingressi a la presó per complir la seva condemna per la coneguda com a 'peça política' del cas dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) fraudulents, recolzant-se en "raons humanitàries i de justícia".

Així ho ha traslladat la també exsecretària general del PSOE andalús en unes declaracions al programa de Cuatro Televisión en què col·labora periòdicament ia escassos dies que expiri, el proper 2 de gener, el termini d'ingrés voluntari a la presó donat per l'Audiència Provincial de Sevilla a l'expresident de la Junta, condemnat a sis anys i dos dies de presó per un delicte de malversació.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) han explicat que l'Audiència de Sevilla segueix aquest divendres, darrer dia feiner comú de l'any, en espera de rebre l'informe que ha emetre un forense de l'Institut de Medicina Legal sobre la malaltia greu sobrevinguda al·legada la setmana passada per l'expresident José Antonio Griñán per suspendre el seu ingrés a la presó.

LAMENTA EL "CALVARI" DE GRIÑÁN



Sobre això, Susana Díaz ha assenyalat que "en els últims temps" ha parlat "molt" amb qui el va antecedir com a president de la Junta i secretari general del PSOE-A, encara que "en les últimes hores no", i en tot cas ha subratllat que li sembla "un calvari el que està passant aquest home de manera injusta".

"Confio i espero que, per part de les institucions penitenciàries i de qui correspongui, com més aviat millor es posi justícia en aquest tema", ha expressat Susana Díaz abans d'afegir que "hi ha prou instruments per evitar que una persona que s'ha demostrat que no s'ha emportat ni un duro" entri a la presó.

Tenint en compte que sobre Griñán també pesa una condemna d'inhabilitació absoluta durant un temps de 15 anys i dos dies per un delicte continuat de prevaricació, l'actual senadora socialista per designació del Parlament andalús ha afegit que “no hem qüestionat en cap moment la prevaricació per omissió, això de vigilar o no vigilar, sinó que el que hem qüestionat és el mateix que els magistrats del Tribunal Suprem, la malversació, que és el que fa que arribi a la presó l'expresident de la Junta.

Susana Díaz ha conclòs fent una crida que "es tingui en compte" la petició de Griñán per a la suspensió del seu ingrés a la presó "per raons humanitàries i de justícia i de dret", i asseverant que "el calvari a què porta sotmès Pepe Griñán més d'una dècada no és just ni és humà”.