El líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Foto: Europa Press

El Partit Popular ha registrat una iniciativa al Congrés demanant que el Govern de coalició renegui dels seus acords amb partits independentistes per així protegir les institucions espanyoles.

Es tracta d'una proposició no de llei, recollida per Europa Press , per al seu debat i votació a la Comissió per a l'auditoria de la qualitat democràtica, la coneguda com a comissió anticorrupció de la cambra.



Segons argumenta la formació, "l'extensió del poder de l'Executiu, la colonització política de les institucions, l'erosió de les llibertats individuals o l'entotsolament en els problemes interns d'un govern dividit són algunes de les causes del deteriorament de la qualitat democràtica".

"El Govern de Pedro Sánchez està ocupant totes les institucions independents i aquest afany de control està causant un enorme descrèdit del nostre país fora de les nostres fronteres, singularment a la Unió Europea, i cal revertir-ho", sostenen des del PP.