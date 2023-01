Vilagrà, en una compareixença recent. Foto: Europa Press

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest dilluns 2 de gener que la negociació dels Pressupostos encaren "la recta final de la seva aprovació" i ha anunciat que aquest matí s'han reprès les negociacions amb el PSC.

En una roda de premsa a l'espai lúdic per a nens i joves Totesport a l'Inefc de Barcelona, Vilagrà també ha afirmat que l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat i el desbloqueig del projecte del Hard Rock (dues de les propostes que el grup socialista va presentar el Govern per aprovar els comptes catalans) són "temes extra pressupostaris" que ha situat en una via paral·lela fora de la negociació pressupostària.

Sobre la taula de diàleg amb el Govern, la consellera ha afirmat que no veu res que la faci inviable, i ha afegit que s'ha de produir com més aviat millor, "però veurem els esdeveniments dels propers dies".

Ha remarcat també que gràcies a la taula de diàleg s'han aconseguit avenços importants com la modificació del Codi Penal: “la desjudicialització té molts passos i cal seguir avançant”, ha sentenciat.